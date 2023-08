La hija del cantante declaró que el rey del pop no celebraba sus cumpleaños. Además, criticó a los fans de MJ que arremetieron contra ella por no recordar a su famoso padre en redes sociales.

A pesar del tiempo, el legado del rey del pop, Michael Jackson, todavía resuena después que el ícono falleciera el 25 de junio de 2009. Igualmente, hay otra fecha que recuerdan la fanaticada de MJ, siendo el día de su cumpleaños una fecha marcada en el calendario de los seguidores del artista.

Michael Jackson falleció a los 50 años, producto de un paro cardiorrespiratorio en su mansión de Holmby Hillsen. De acuerdo con la autopsia forense, el icónico artista murió producto de una intoxicación de propofol.

Es así como el 29 de agosto se celebró un año más del nacimiento de Michael Jackson, y con motivo de su cumpleaños 65, la segunda hija mayor del cantante, Paris Jackson, habló de su famoso padre, en un video publicado en la historia de su Instagram.

Las contundentes palabras de Paris en memoria de Michael Jackson

Así, Paris reveló que a Michael no le gustaba celebrar su natalicio y que tampoco quería que sus hijos supieran dicha información porque no le gustaban las fiestas. “En realidad, él no quería que supiéramos cuando era su cumpleaños, porque no quería que hiciéramos una fiesta”, mencionó Paris.

Seguidamente, Paris Jackson lamentó que los propios fans de su padre, le hayan mandado mensajes de odio al no publicar nada en referencia al intérprete de Man in the mirror.

“Parece que, si no felicitas a alguien vía redes sociales, eso significa que no le quieres lo suficiente, que no te importa. Ha habido años en los que no he publicado nada por el cumpleaños de mi padre, y la gente se ha vuelto loca. Me han dicho que me suicide. Básicamente, miden el amor que siento por mi padre en función de lo que publico o no en Instagram”, enfatizó.

En otro momento, Jackson instó a los fans a respetar la memoria de su padre y ser amables con ella por recordar el cumpleaños. “Michael Jackson puso 50 años de sangre, sudor, lágrimas amor y pasión en hacer lo que hizo, para que yo pudiera pararme aquí en el escenario frente a ustedes y gritar ante un micrófono, así que se lo debo todo a él”, cerró.