Recientemente, un video captó el momento en que Pedro Pascal reveló qué hay detrás de uno de sus más frecuentes gestos a la hora de posar para las fotos. El actor se encontraba en un evento de la serie The Last Of Us, junto a su coprotagonista Bella Ramsey, cuando contó el secreto.

El registro, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra a Pascal y Ramsey posando durante un evento promocional de la serie de HBO, fue entonces cuando el chileno se llevó una mano cerca del pecho, en la parte superior del estómago.

Ante el gesto, su joven colega le consultó por qué posaba de esa forma, a lo que el actor respondió: “¿Sabes por qué (me pongo así)? Porque mi ansiedad está justo aquí“, le explicó.

El video causó conmoción en internet, sobre todo porque la carrera del actor está en pleno apogeo después del boom que causó tras estrenarse The Last Of Us, trabajo con el que se convirtió en el favorito de los internautas.

Sin embargo, este gesto no se remonta particularmente a ese día, de hecho Pedro Pascal posa de esta forma desde su juventud, cuando aún no era tan reconocido en el espectáculo. Registros de hace décadas atrás lo evidencian.

Pedro Pascal y su gesto para la ansiedad en el estómago

Según apunta Mayo Clinic, sentir ansiedad de forma ocasional es parte de la vida, pero además de ser normal, hay personas que padecen trastornos crónicos en torno a ella, como es el caso del actor.

Pedro Pascal incluso ha hablado abiertamente sobre el tema en algunas entrevistas. “La ansiedad es algo con lo que he convivido desde niño, así que forma parte de mi química”, comentó en una entrevista pasada.

En este contexto, uno de los síntomas de la ansiedad es sentir presión en el pecho o en el estómago, lo que podría explicar el por qué Pascal presiona esta zona al estar expuesto a las cámaras.

“Los síntomas de nervios en el estómago pueden ser el dolor, acidez, gases, náuseas o sensación de tener el estómago cerrado”, explica un artículo del portal Mundo Psicólogos.