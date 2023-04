El actor inglés Daniel Radcliffe, conocido por protagonizar la popular saga de Harry Potter, se transformó en padre por primera vez con su pareja, la actriz Erin Darke.

La noticia fue entregada originalmente por Daily Mail, quienes captaron al intérprete en plena vía pública llevando un pequeño coche, siendo seguido por Darke.

Asimismo, una fuente cercana al actor aseguró al medio que el bebé nació en marzo y que los intérpretes, que están juntos desde hace más de una década, están “absolutamente maravillados” por ser padres.

His beloved Erin Dark gave birth to a child. The paparazzi managed to capture the parents with the stroller. pic.twitter.com/HSR10ZFLyo

— Eugene Dnipro 🇺🇦 (@EvgeniyDnepr390) April 25, 2023