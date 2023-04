La actriz, cantante, bailarina y modelo estadounidense Zendaya acabó haciendo estallar las redes sociales tras aparecer sorpresivamente en los escenarios del festival Coachella durante la presentación del cantante británico Labrinth.

Específicamente, la protagonista de Euphoria apareció en el escenario en medio de uno de los temas del artista, I’m Tired, desatando la locura entre los asistentes, así, tras terminar la canción, el escenario se llenó de oscuridad por unos momentos, donde solo se escucha el grito del público.

En ello, Zendaya dio entrada a All for Us siendo ambos temas parte de la banda sonora de la serie de HBO Max. Así, la intérprete danzó y cantó en el escenario, siendo tendencia en redes sociales.

“Me alejé de la música hace bastante tiempo por diversas razones, pero aún me encanta”, dijo la artista en el escenario, según El País.

“No puedo expresar la gratitud que siento por esta noche mágica. Gracias a mi hermano Labrinth, por invitarme, por darme un espacio seguro y precioso para volver a subirme a un escenario”, escribió después en sus historias de Instagram de acuerdo al medio, para también agradecer a cada asistente.

Si creéis haber sentido una perturbación en la fuerza, un crack en el centro mismo del universo, una explosión, una tormenta solar… Ha sido Zendaya destrozando mil cabezas al pisar el escenario con Labrinth en Coachella. La locura es esto. pic.twitter.com/UZyvHqX5oP — Rafa Mateos (@RafaMateos) April 23, 2023

Antes de su éxito en Euphoria y de la saga de Spider-Man con su pareja Tom Holland, Zendaya comenzó su carrera en Disney, donde se desempeñó como bailarina y actriz en la serie Shake It Up, para luego comenzar una carrera musical, donde lazó su disco homónimo en 2013.

La intérprete llevaba alrededor de siete años alejada de los escenarios, debido a que se había dedicado plenamente en su carrera cinematográfica. La participación de la artista en Coachella se hizo viral en redes sociales, donde diferentes usuarios compartieron registros de su aparición.

Lo mejor que verán hoy: Zendaya conquistando el escenario de #Coachella #Coachella2023 al cantar con Labrinth las canciones de #Euphoria. pic.twitter.com/kn8duw8Bnb — Emanuel Juárez (@EmaJuarezOk) April 23, 2023

Zendaya photographed on stage at Coachella pic.twitter.com/OnrQizmHxu — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) April 23, 2023