Millie Bobby Brown (19) confirmó a través de redes sociales que se casará con su novio Jake Bongiovi, de 20 años. La actriz británica mostró el bello anillo de compromiso.

En la publicación, Brown publicó parte de la letra de una canción de Taylor Swift, llamada Lover: “I’ve loved you three summers now, honey, I want ’em all” (Te he amado por tres veranos, cariño, los quiero todos).

Por su parte el joven, que es hijo del cantante Bon Jovi, publicó otras imágenes de aquella sesión de fotos con el mensaje: “Forever” (Para siempre).

Los jóvenes pocas veces han comentado abiertamente respecto a su reacción, aunque en varias ocasiones se dejaron ver juntos en lugares públicos.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

De acuerdo a Cosmopolitan, ambos comenzaron a salir a fines de 2021, cuando realizaron varios viajes juntos hacia Nueva York.

Fue la pasada Navidad cuando Millie Bobby Brown publicó una imagen junto a su pareja, en la que deseaban prosperidad a sus seguidores.

Posteriormente ambos aparecieron juntos en la alfombra roja de los BAFTA, donde confirmaron que estaban saliendo hace más de un año.

Hasta el momento no está claro cuándo será la fecha del enlace entre los dos jóvenes.

Otra estrella que confirmó matrimonio hace algunas semanas fue la española Rosalía, quien lleva tres años de noviazgo con Rauw Alejandro.