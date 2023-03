La madrugada de este viernes, la cantante española Rosalía anunció su compromiso con Rauw Alejandro, cantante pop/urbano con quien mantiene una relación desde 2020.

La petición se dio en el marco del aniversario de sus 3 años juntos y la noticia fue anunciada con el lanzamiento de su EP “RR”, que estrenaron la misma noche.

Fue justamente al final del videoclip de la canción “Beso”, que Rosalía y Rauw compusieron juntos, donde mostraron algunos momentos de la propuesta, donde se puede ver a la cantante visiblemente emocionada.

En el video muestra el anillo entre lágrimas mientras dice “¡Ay Dios mío! Y todo el rimmel aquí corrido”. Asimismo, recientemente la artista habló sobre su romance en una entrevista con el youtuber Ibai Llanos a la que asistió junto a su pareja.

Rosalía y su romance con Rauw Alejandro

Allí aseguró que cuando conoció a Rauw Alejando “todo cambió”, mencionando también que “los hombres que tenía a mi alrededor no estaban emocionalmente disponibles”.

Ante esto último agregó: “Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió un poco la situación. Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido“.

El EP lanzado la madrugada del viernes sería la primera colaboración musical que estrena la pareja, para la que decidieron trabajar tras consolidar su relación e identificarla como algo estable, según apuntaron en la entrevista.

Este álbum corto cuenta con 3 canciones, de las cuales una es un bolero y otra un perreo, estas serían “Beso”, “Vampiro” y “Promesas”, que presentaron en primera instancia a través de un live en Instagram y después lanzaron a sus plataformas digitales.