Tras la polémica que generó el anuncio de que la conductora Ana Obregón se convirtió en madre a los 68 años, la también actriz reveló que la bebé en realidad es su nieta y que ella decidió adoptarla legalmente.

La semana pasada comenzó el debate luego que la española anunciara el nacimiento de la niña bautizada como Ana Sandra, por gestación subrogada en el centro sanitario Memorial Regional Hospital de Miami, Estados Unidos.

“Esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él”, explicó a la revista Hola.

Aless, el único hijo de Obregón, falleció en 2020 a los 27 años a consecuencia de un cáncer.

“La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabes, la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo“, relató.

“Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer”, explicó.

Ana Obregón y la lucha por su nieta

De acuerdo a Obregón, aquello se llama “‘testamento ológrafo’ y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento. Pero este documento existe y es legal”.

Durante el tratamiento contra el cáncer, los médicos recomendaron a Aless guardar muestras de esperma por si en el futuro quería tener hijos.

“Aquel día estábamos en el hospital; Aless ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida. Aunque ya no estuviera. Desde ese momento, lo único que me ha permitido seguir viviendo cada día, cada segundo, es cumplir la misión de traer al mundo a una hija de Aless”, reconoció.

La bebé nació tres semanas antes de lo esperado y pesando tres kilos y medio. Las únicas que sabían de su existencia eran las hermanas de Obregón.

Fueron tres años de espera en silencio. “Ha sido muy difícil. El embarazo no se produjo al primer intento, ni mucho menos; han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo. Ha sido una batalla, un largo camino, pero es lo que me ha mantenido con vida. Es que si no fuera por esto, yo ya no estaría aquí“, contó.

“Nunca he pensado en abandonar esta idea, no. No me he rendido. He luchado a través del océano, con uñas y dientes, por tener un poquito de mi hijo, de Aless, aquí, y poder decirle algún día a mi niña, con todo el orgullo y gritarlo al mundo entero, que es la hija de un héroe”, cerró.

Como la niña nació en EEUU, va a tener pasaporte norteamericano, pero Obregón planea que también pueda acceder a la doble nacionalidad, además de poder llevarla a España lo antes posible.

Su decisión de convertirse en madre a esta edad y mediante esta técnica generó una discusión en todo el mundo. “Este debate es absurdo, porque esta técnica de repro­ducción asistida, se lleva haciendo muchísimos años y es legal en muchos países del mundo. Muchas parejas que no pueden tener hijos o parejas homosexuales o por los motivos que sean utilizan esta técnica. ¿Pero qué escándalo es este, ahora?”, reflexionó.