Corría 2007 y Dwayne Johnson estaba dando sus primeros pasos para apartarse de las cintas de acción y probar suerte con la comedia. Así llegó a protagonizar The Game Plan (o “Entrenando a Papá”, en español) con Madison Pettis, de sólo 7 años en ese momento.

La cinta contaba la historia de un exitoso jugador de fútbol americano que es sorprendido por la aparición de una niña que llega a su departamento diciendo ser su hija.

De eso han pasado 16 y la carrera de ambos cambió. Mientras Johnson se convirtió en una de las grandes estrellas de Hollywood, Pettis siguió actuando, aunque hoy brilla como embajadora y modelo de lencería para Savage x Fenty, la marca creada por Rihanna.

La colección de la cantante suele incluir entre sus embajadoras y modelos a mujeres con cuerpos de todos los tipos y formas, como una manera de empoderar a las mujeres.

“Ha sido genial que mis fans crezcan conmigo. Comencé mi carrera como actriz en Disney y, a medida que fui creciendo, los proyectos que hice maduraron naturalmente. También me encanta que mis fans puedan seguirme en las redes sociales porque es una gran manera de que me conozcan mejor”, aseguró Madison Pettis el año pasado al portal Byrdie.

Y de hecho, la joven mantiene una gran presencia en redes sociales. En Instagram cuenta con 4 millones de seguidores, mientras que en Tiktok mantiene más de dos millones y medio, con quienes intenta compartir mensajes que aporten a su vida.

“(En mis 20 he aprendido a) Saber mi valor. Si no crees en ti mismo, ¿quién lo hará? No tengas miedo de defenderte y establecer límites. Tu instinto es tu ángel guardián, escúchalo y confía en él. Todas esas son lecciones que he aprendido tanto profesional como personalmente”, dijo.

Las pasiones de Madison Pettis

La joven aún tiene toda la vida por la delante y lo sabe. “Además de actuar, quiero empezar a escribir y producir mis propios proyectos. Tengo algunas ideas en las que estoy trabajando”, añadió.

Uno de los últimos proyectos de actuación en los que participó fue en la película She’s All That, de Netflix, donde interpretó a la “chica pesada” del colegio.

“Siempre estoy buscando un papel o proyecto que no haya hecho antes… Interpretar varios personajes siempre ha sido una prioridad en mi carrera porque me encantan los desafíos”, reconoció.

Además de Entrenando a Papá Madisson Pettis ha sido parte de series como The Fosters y Life with boys, y ha prestado la voz para Phineas and Ferb y Beverly Hills Chihuahua.