Con el conflicto surgido por los fanáticos de Selena Gómez y Hailey Bieber, sobre una supuesta rivalidad entre ambas, un antiguo video de la pareja se ha vuelto viral en redes sociales. Se trata de un registro donde la modelo se desahoga sobre el acoso de los haters, sin embargo, un particular detalle de su marido, Justin, captó toda la atención.

Desde que surgió la polémica de las “cejas laminadas”, los fanáticos de la cantante Selena Gomez han reunido cientos de supuestos antecedentes de la mala relación entre ambas y de que demostrarían que la relación de Hailey con Justin Bieber sería forzada, entre estos datos salió a flote un video de un Facebook Live llevado a cabo en el 2020, donde la modelo abre su corazón y se desahoga sobre los ataques de los haters.

“Las formas en que siento que la gente ha hecho comparaciones y simplemente me han puesto en una posición en la que realmente me han hecho sentir menos mujer … No es fácil”, dijo la modelo, según recogió Buzzfeed.

A lo que agrega: “Especialmente cuando la gente tiene fans que son realmente apasionados y quieren expresar eso, y quieren expresar su opinión. Creo que muchas veces son niños y jóvenes que nunca entenderían la realidad de una relación porque son muy jóvenes“.

Pero el detalle que captó la atención fue la constante inexpresión de Justin a pesar del emotivo relato de su esposa, Hailey Bieber. “Mhh”, es lo único que se le oye emitir mientras mantiene la mirada pérdida en el horizonte.

Del video que dura más de una hora se extrajo un clip de alrededor de un minuto donde se ve al artista con esta particular expresión.

Rápidamente, el registro rescatado por TikTok se hizo viral y ya acumula más de 11 mil comentarios. Algunos de ellos aseveran que el cantante no estaba en absoluto interesado en lo que decía su esposa y otros que estaba profundamente concentrado en su relato.

“Parpadea si estás secuestrado”; “Justin en un viaje astral”; “Me recuerda a Peeta cuando estaba secuestrado en el capitolio y le decían lo que debía decir mientras era torturado”; “pareciera que lo insertaron con una pantalla verde”, fueron algunos de los comentarios.