La noche del sábado recién pasado, el también actor Pete Davidson paseaba en su auto Mercedes por las calles de Los Ángeles, California junto a Chase Sui Wonders, su nueva novia, sin embargo, la cita no terminó nada bien.

Esto, pues el comediante terminó estrellando su vehículo contra un grifo y luego una casa debido al exceso de velocidad, según reportó TMZ.

Pete Davidson y Wonders terminaron sin lesiones, sin embargo, nuevos antecedentes revelados por el medio estadounidense revelaron que dentro del hogar se encontraba una adolescente de 16 años sola.

Según relató el padre de la niña y propietario de la casa afectada, la joven se encontraba leyendo un libro cuando escuchó el impacto. De acuerdo al medio, ella incluso pensó que se trataba de un terremoto.

El hombre le dijo a TMZ que el automóvil “golpeó la casa justo afuera de la sala de estar y penetró la pared exterior. El choque fue tan intenso que una ventana salió de su marco”.

Aunque la niña no resultó herida, su padre aseguró que si se sintió un “poco traumatizada”, misma razón por la que el hombre habría agradecido que Pete y Chase se disculparan con ella, pero esto no ocurrió. Igualmente, aseguró que no planea demandar a Davidson por los daños.