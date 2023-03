Nueva Zelanda realiza este martes un censo de todas las personas que se encuentran en el país, que en esta ocasión incluye al cantante británico Harry Styles, quien se encuentra de gira. Además, este censo incluirá por primera vez preguntas sobre la orientación sexual.

“Todas las personas que estén en Nueva Zelanda la noche del censo (martes 7 de marzo) deben contarse en el censo. Esto incluye a turistas, visitantes y ex miembros de One Direction”, apuntó en Twitter el perfil oficial para el censo que acompaña la publicación con una foto del cantante británico.

Simon Mason, subdirector general de operaciones de censo, confirmó este martes al canal público Radio New Zealand que Styles tendrá que rellenar el formulario que se encuentra “en todos los hoteles” y que puede ser enviado por correo postal o vía internet.

Kia ora @coupdemain CC: the country. Thank you for this important query.

Everyone who is in Aotearoa New Zealand on census night (Tuesday 7 March), needs to be counted in the census. This includes tourists, visitors, and former members of One Direction.

Artist's impression: pic.twitter.com/e5yvh2B551

