La modelo e influencer respondió a las críticas que recibió esta semana por haber celebrado San Valentín, puesto que algunos internautas le cuestionaron lo que invirtió aquel día y por qué no usaba ese dinero para otras causas.

La tarde de este miércoles, María José “Cote” López realizó un descargo en redes sociales luego de recibir numerosas críticas por la forma en que celebró el 14 de febrero (Día de los enamorados) junto a su pareja Luis Jiménez.

La modelo apuntó a los comentarios que recibió por mensajes directos en Instagram, donde usuarios le reprochaban los gastos que invertía en San Valentín y por qué no usaba esos recursos para mejores causas, como por ejemplo los incendios en el sur de Chile.

“Mi gente hoy entré a mis DM y quedé mal con la cantidad de insultos hacía mi por gastar para el 14F Por ej: “con la plata que tienen y no ayudan al sur!!” y otras cosas muy elevadas de tono para repetir, pero básicamente que somos una mierda (sic)”, reclamó.

Cote López respondió a las críticas

Asimismo, agregó que sí había apoyado a los damnificados por los incendios aunque sin informarlo en redes. “Para su tranquilidad. Primero enviamos camiones y luego no nos pudimos quedar tranquilos sin ir nosotros mismos para cerciorarnos que le entregaríamos a gente que realmente lo necesitara”, planteó.

En el mismo post, compartió algunas imágenes y videos donde se le ve cargando camiones, viajando al sur y ayudando en algunos lugares arrasados por el fuego.

“Parece que la gente necesita el show. ¡Ahí tienen!! ¿Contentos? Espero que antes de tratarme de lo peor ustedes también hayan ayudado aunque sea con un paquete de tallarines”, cuestionó la influencer.

“Iba a escribir ‘mi gente’… Pero la verdad esa gente que me habla así no lo es, porque MI gente sabe como soy 🙂“, cerró, comentando además que también recibió apoyo de otras personas para el viaje. “Hubo mucha gente que nos ayudó a ir a comprar ropa de cama, comida, agua, a subir las cosas, etc. Les agradecemos mucho, ellos saben quienes son❤️”, dijo.