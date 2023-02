Los actores James y Oliver Phelps, quienes interpretaron a los gemelos Weasley en la famosa saga de Harry Potter, se encuentran en tierras chilenas, específicamente en Punta Arenas.

Los intérpretes de Fred y George Weasley en la franquicia del joven mago se dejaron ver en la zona austral del país a través de registros que unas seguidoras compartieron y que rápidamente se viralizaron en Twitter.

Los hermanos están en Chile al igual que Matthew Lewis, de 33 años, famoso actor que encarnó a Neville Longbottom en el universo cinematográfico de la saga inspirada en los libros de la escritora J. K. Rowling.

Lewis sorprendió este miércoles a sus fanáticos chilenos a través de las redes sociales, luego de compartir un tuit pidiendo una recomendación para ver un partido de futbol.

“Estoy en Chile. Justo en el borde del mundo (…) ¿Algún fanático o seguidor del Leeds/Bielsa en Punta Arenas viendo el partido en algún buen lugar”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

I’m in Chile. Just about at the edge of the world. The scum game is on TV here, but it’s not on in UK. Madness. While we’re on subject, any Leeds/Bielsa fans in Punta Arenas watching the game somewhere good? 👀🇨🇱

— 🇺🇦Matthew Lewis🇺🇦 (@Mattdavelewis) February 8, 2023