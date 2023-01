La noche de este martes se llevará a cabo la ceremonia de los Globos de Oro 2023, que sería el evento inaugural de la temporada de premios de este año, donde se reconoce a actores, actrices, músicos y otros artistas de la industria.

La previa del evento partió a las 20:00 con el paso de los famosos por la alfombra roja, donde lucen sus atuendos de gala que usarán durante la ceremonia, algunos incluso para subir al escenario a recibir su galardón.

Posteriormente a la instancia donde los artistas lucirán sus looks, se conocerán los elegidos por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que serán los esperados ganadores de las 27 categorías dispuestas.

Este año además, son varios los jóvenes actores que llegaron para imponerse en la industria y conquistaron a las audiencias con nuevos personajes que quedaron en la memoria de los espectadores, algunos son Austin Butler (Elvis); Jenna Ortega (Merlina) y Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), cuyos nombres resonaron este año.

La ceremonia, partirá a las 22:00 horas de Chile por el canal E! en esta ocasión, puesto que la señal TNT no los transmitirá este año.

También, puedes seguir actualizaciones a través de las redes sociales oficiales de los Golden Globes en Twitter, Instagram y el canal de Youtube.

Otros reconocidos actores que serán vistos en la ceremonia son Kaley Cuoco, Selena Gomez, Zendaya, Andrew Garfield, Julia Roberts, Taylor Swift, Lady Gaga, Ana de Armas, James Cameron, Steven Spielberg y varios más.

Acá recopilamos algunos de los que ya van pasando por la alfombra roja la noche de este martes:

this dress suits her so well #GoldenGlobes pic.twitter.com/Yre6dLygOw — best of jenna ortega (@ortegarchive) January 11, 2023

Rhea Seehorn (Better Call Saul) no Gray Carpet do #GoldenGlobes 2023. pic.twitter.com/X66XY9DZeJ — The Geek (@TheGeekOficial) January 10, 2023

La gran #JamieLeeCurtis arriba a la alfombra dorada de los premios #GoldenGlobes #GoldenGlobes2023, actriz compite como mejor actriz de reparto por "Everything Everywhere All At Once" pic.twitter.com/m7Zw1yO93j — Me Gusta El Cine (@MGustaElCine) January 10, 2023

Kaley Cuoco brilla con su embarazo en los Golden Globes 💜 Aunque para mí siempre será la querida Penny de The Big Bang Theory, hoy compite como Mejor Actriz de Comedia por The Flight Attendant.#GoldenGlobes pic.twitter.com/gGXWBBHKYu — Carla ❁ (@shannonlada) January 11, 2023

Britt Lower rocking Bach Mai and Molly Ringwald 80s vibes#GoldenGlobes2023 pic.twitter.com/wBoNiYWiZO — Zdoubleyoo (@zdoubleyoo) January 10, 2023

A gravidinha 🥹 Abby Elliott, a Natalie de 'The Bear', passando pelo carpet belíssima.#GoldenGlobes #GoldenGlobes2023 https://t.co/Bo7TlLmFJI — TAG Revista (@tagrevista_) January 10, 2023