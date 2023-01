Tras la polémica por la difusión de un video donde el cantante Bad Bunny le quita y lanza el celular a una fan que le pidió una foto, los seguidores de Dua Lipa recordaron la reacción distinta de la cantante ante una situación similar.

Recordemos que, tal como informó BioBioChile, la secuencia viralizada en redes sociales muestra la agresiva reacción del artista puertorriqueño con una fan en una playa de República Dominicana durante el año nuevo.

En el video se ve que la chica intentaba hacerse una selfie junto al intérprete de “Me porto bonito”, pero este le quita el teléfono móvil y lo lanza al mar.

Dua Lipa reaccionó de manera muy distinta a Bad Bunny

Luego de la viralización del registro de Bad Bunny, los seguidores de Dua Lipa recordaron un video donde se ve cómo la cantante albano-inglesa rechaza una foto de manera educada.

“Lo siento, no puedo tomar fotos ahora porque estoy con mi familia, pero es un gusto conocerlos”, dijo la intérprete de New Rules a unos fanáticos que se acercaron mientras entraba a un restaurante de Río de Janeiro con sus padres.

“Dua Lipa negando foto de la manera más delicada/linda posible porque está disfrutando de Río de Janeiro con su familia”, señaló el fan que difundió el registro en septiembre pasado.

Pese a que el hecho se registró hace meses, en TikTok algunos lo resucitaron en el marco de la polémica con Bad Bunny.

“Dua Lipa acaba de sepultar a Bad Bunny en unos segundos”, afirma la voz en off de uno de los videos.

“Bueno, fue amable al decir no, no le tiró el teléfono a nadie”, “Educación y amabilidad”, “Hay niveles”, “Pues se disculpó, explicó y no le aventó el celular a nadie”, fueron algunos comentarios sobre el clip de Dua Lipa en la red social.

Cabe destacar que tras la difusión del video de Bad Bunny, apareció otro registro donde se ve al intérprete molesto con los celulares de sus fans en una discoteca de Puerto Rico y procede a quitarles los dispositivos de las manos.