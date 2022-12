Varios fueron los famosos que nos dejaron durante 2022, un año que vio partir a destacados intérpretes de música, a nivel local a internacional. A ellos se suman actrices y rostros de la televisión chilena.

En este sentido, nuestro país lloró el deceso de Zalo Reyes, el ‘Gorrión de Conchalí’, además de la muerte de Javier Miranda, icónico lector de noticias.

En el ámbito internacional, la partida de Olivia Newton-John hizo llorar a millones de personas. Se suman casos como el de Pablo Milanés o Anne Heche, entre otros.

Los famosos chilenos que fallecieron en 2022

Zalo Reyes

El cantautor nacional nos dejó el domingo 21 de agosto, luego de haber luchado por años contra la diabetes.

El deceso fue anunciado por su propio hijo, generando conmoción a nivel local: “A nombre de mi padre les comento que hace un momento acaba de dejar de existir”.

“Acompañado de nosotros y de todas sus oraciones con tanta buena energía. Lo hizo en el sueño y sin sufrir. Solo nos queda agradecer tanto cariño y admiración durante estos 40 años de éxitos”, agregó.

Exequiel Tapia

Este año también vio partir a Exequiel Tapia Grüzmacher, actor conocido por participar en diferentes teleseries de los ’90 en Canal 13, el pasado 30 de agosto.

El intérprete protagonizó diferentes producciones a finales de esa década como Marparaíso (1998) Cerro Alegre (1999) y Corazón Pirata (2001). Tras esta última ficción, Tapia se potenció en las tablas y como docente, además, se especializó en el lenguaje no verbal y la expresión oral.

Algunos colegas que reaccionaron fueron Ingrid Cruz, que escribió “buen viaje Kelito”, Jorge Zabaleta, que le deseó un buen viaje a su amigo, y el mismo Alfredo Castro, quien comentó: “¡Qué tristeza! Que descanses en paz, querido”.

Jorge ‘Chino’ Navarrete

El destacado humorista chileno murió el 19 de julio a los 72 años, afectado por un cáncer con el que batallaba desde 2009.

“Chino” Navarrete fue parte importante de la historia del humor chileno, siendo un invitado constante a múltiples estelares de televisión durante los años 80 y 90.

El artista también detenido político tras el Golpe de Estado, periodo en el que fue llevado a Pisagua, donde aseguró que sólo el humor logró hacerlo sobrevivir.

Javier Miranda

Javier Miranda partió el 14 de julio a los 91 años. Rápidamente muchos famosos y comunicadores recordaron sus aportes al mundo de la televisión.

Miranda tuvo una destacada carrera como lector de noticias en Canal 13, donde además animó variados programas estelares, siendo parte de una de las mejores épocas de la TV nacional.

“Queremos informar el sensible fallecimiento de nuestro querido esposo, padre y abuelo Francisco Javier Miranda Munizaga. Nos dejó hoy a sus 91 años acompañado de su familia en su casa debido a causas naturales”, indicó su familia.

Patricio Renan

Fue el 5 de marzo de este año cuando Patricio Renan nos dejó. De inmediato muchos lo recordaron como integrante importante de la denominada Nueva Ola.

“Me acabo de enterar, con mucho dolor, de la muerte de Pato Renan. Mi amigo y ahijado artístico. Lamentablemente por esta pandemia deje de verlo pero su recuerdo lo llevare pegado a mi corazón. Un abrazo al cielo!”, fue el mensaje que, en ese instante, le dedicó ‘Cecilia, la incomparable’.

El cantante ganó gaviota de plata en el Festival de Viña Del Mar en 1972 y posteriormente fue condecorado como Hijo Ilustre de Penco, ciudad donde se crió.

Francisco Valenzuela

El pasado 14 de julio falleció Francisco Valenzuela, vocalista de la banda chilena La Rue Morgue, quien estuvo internado varios días a causa de un derrame cerebral.

“Acaba de partir Francisco Valenzuela de La Rue Morgue. Gran músico, productor, docente y gran persona. Gracias por tantos momentos vividos a través de la música. ‘Sigues dando vueltas’ y seguirás dando vueltas en mi cabeza y nuestros corazones por siempre. Dios te recibirá”, escribió en redes sociales Rodrigo Osorio, presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

Con Valenzuela en la voz, La Rue Morgue se posicionó a mediados de los noventa como un nombre clave de la nueva escena musical chilena. Bajo el influjo del pop y las referencias literarias, el grupo encontró un estilo que lo hizo distinguible en la oferta artística de la época.

Famosos en el mundo

Olivia Newton-John

Fue, probablemente, la celebridad cuya muerte más impactó a nivel global. Esta ocurrió el pasado 8 de agosto.

“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”, declaró su familia.

Newton-John fue conocida mundialmente por su participación en la película Grease, además por interpretar canciones como Hopelessly devoted to you o Physical.

En ese entonces su compañero en el cine y amigo, John Travolta, la despidió: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”.

Coolio

El 28 septiembre falleció Coolio, considerado como uno de los mayores exponentes del rap en la década de los 90.

De vida bastante controvertida y llena de polémicas, el artista logró fama mundial con canciones ícono de este género, como Gangsta’s paradise o Fantastic voyage.

El primero de estos temas formó parte de la banda sonora de la película dramática Dangerous Minds, la cual fue protagonizada por Michelle Pfeiffer.

Taylor Hawkins

El 26 marzo los fanáticos del rock lloraron la muerte de Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters. Aquello ocurrió días antes que la agrupación actuara en Lollapalooza.

En ese entonces, según consignó el medio Semana de Colombia, el baterista fue encontrado sin vida en su cuarto de hotel al norte de Bogotá. La agrupación viajó hasta dicho país para presentarse en el festival Estéreo Picnic.

Hawkins tenía 50 años, era baterista de la banda desde 1997 y también era conocido por su carácter alegre y el buen trato que tenía con los fanáticos, incluso saliendo de los hoteles para tomarse fotografías y compartir un rato con quienes lo iban a ver.

Marciano Cantero

El líder de la banda argentina Los Enanitos Verdes murió el 08 septiembre, generando conmoción en ese país y Sudamérica.

En ese tiempo el cantante estuvo hospitalizado por diez días en cuidados intensivos tras sufrir una grave insuficiencia renal, que provocó su ingreso a pabellón.

A través de Instagram, la banda, sin escribir nada al respecto, compartió una imagen de un lazo negro en señal de luto. En cosa de minutos, la publicación se llenó de la despedida de sus fanáticos que siguen al grupo desde hace décadas.

Aaron Carter

Aaron Carter murió el 5 de noviembre de este año a los 34 años. Tuvo una breve carrera musical, la que surgió a raíz de su lazo con Nick Carter, valista de Backstreet Boys.

En ese jornada el portal TMZ detalló el cuerpo del músico habría sido hallado sin vida en su tina, dentro de su casa en Lancaster, California, Estados Unidos.

El momento más alto de su carrera fue en el 2000, cuando lanzó su álbum Aaron’s Party (Come and Get It), junto al single homónimo y otras canciones que alcanzaron gran éxito entre niños y adolescentes.

Pablo Milanés

Pablo Milanés falleció el pasado 22 de noviembre en Madrid, España, aquejado de diversos problemas de salud.

Milanés fue una de las voces más reconocidas de la música cubana, siendo fundador y artífice del sonido de la Nueva Trova junto a otros reconocidos artistas como Silvio Rodríguez y Noel Nicola.

Autor de clásicos como “Yolanda”, Milanés publicó más de 40 discos a lo largo de su carrera y obtuvo, entre otros, el Premio Nacional de Música de Cuba y el Grammy Latino a la Excelencia Musical.

Anne Heche

La actriz norteamericana perdió la vida el pasado 12 agosto. Esto debido a las graves lesiones que sufrió tras un accidente automovilístico en Los Angeles (California).

La actriz mantuvo bulladas relaciones sentimentales con Ellen DeGeneres y el actor James Tupper. Su salto a la fama fue a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela “Another World”.

Finalmente, se consolidó en Hollywood con las películas “Donnie Brasco” (1997), “Volcano” (1997) y “I Know What You Did Last Summer” (1997).