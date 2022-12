Medios en Europa informaron este martes el deceso del actor británico Stephen Greif, a los 79 años. La situación se fue confirmada por su agencia de representación.

El artista había tenido roles destacados en producciones realizadas en Inglaterra, como Eastenders, Coronation Street y últimamente The Crown.

En esta última, de hecho, interpretó al al presidente del parlamento británico Sir Bernard Weatherhill, durante la cuarta temporada.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro maravilloso cliente Stephen Greif. Su extensa carrera incluyó numerosos papeles en la pantalla y en el escenario, incluyendo el Teatro Nacional británico, la Royal Shakespeare Company y en el West End”, expresaron.

“Le echaremos mucho de menos y nuestros pensamientos están con su familia y amigos”, agregaron.

With great sadness we announce the death of our wonderful client Stephen Greif.

His extensive career included numerous roles on screen and stage, including at the National Theatre, RSC and in the West End.

We will miss him dearly and our thoughts are with his family and friends x pic.twitter.com/sYcwILCvNr

