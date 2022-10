Halloween es una fiesta que las celebridades en Estados Unidos no dejan pasar. Esto debido a que tienen la oportunidad de mostrar su creatividad a través de disfraces. En este sentido, este año el clan Kardashian volvió a lucirse.

Esto debido a que figuras como Kim Kardashian, Klylie Jenner o Kendall Jenner. al primera de ellas utilizó un vestido de látex para transformarse en Mystique de X-Men, mientras que sus hermanas optaron por personificar a ‘Elvira’ y la vaquera Jessie de Toy Story, respectivamente.

Pero no fueron las únicas, ya que el pasado 30 de octubre Anya Taylor-Joy fue fotografiada asistiendo a una celebración de Halloween con el vestido de la Princesa Peach.

Sin ir más lejos, la joven actriz interpretará este personaje en la próxima película de la Saga de Mario Bros, que también tendrá a Chris Pratt y Charlie Day.

Durante esta jornada varios más han publicado sus apuestas para esta noche, como el caso de los cantantes Nick Jonas y Nicki Minaj, quienes también recibieron varios aplausos.

Por último, hay que señalar que Heidi Klum, mundialmente famosa por sus disfraces de Halloween, aún se encuentra en proceso de terminar su trabajo, por lo que el resultado podrá verse en las próximas horas.

Nicki Minaj looks impeccable for Powerhouse New York 2022. 💚 pic.twitter.com/YVO5odcDoP

new! 📸 | anya taylor-joy dresses up as princess peach for halloween! 👑 pic.twitter.com/5xNNq8pKih

— hourly anya taylor-joy (@everyhouranya) October 30, 2022