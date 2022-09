Khloe Kardashian mostró por primera vez imágenes de su segundo hijo con el jugador de baloncesto Tristan Thompson, con quien tuvo a su hija True. Ambos concedieron al menor a través de un vientre subrogado a fines de julio.

Los registros fueron exhibidos durante el episodio estreno de la segunda temporada del programa The Kardashians, a través de la plataforma Hulu. En dicha oportunidad, la empresaria aprovechó de contar detalles del proceso.

Khloe y su hermana Kim asistieron juntas al parto de la gestante, donde posteriormente se muestran imágenes de ambas cargando al recién nacido. Incluso se ve a la modelo sosteniendo al bebé sobre una cama de hospital.

Why was Khloe Kardashian on that bed like she actually did the job??? 😭😭😂😂😂😂#Kardashians #Kardashianshulu #KhloeKardashian #TrashThompson pic.twitter.com/8nWRU7jUVu

— famar (@FaBM28) September 22, 2022