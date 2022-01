El basquetbolista Tristan Thompson confirmó que es el padre de un niño nacido de una relación de una noche con la modelo Maralee Nichols, mientras era pareja de la celebridad Khloé Kardashian.

La confirmación llega tras una batalla legal luego que la influencer demandara al deportista por pensión de alimentos para el bebé que nació el 1 de diciembre.

En los documentos legales, Nichols aseguró que mantuvo relaciones sexuales con Thompson durante la celebración del cumpleaños 30 del deportista, en marzo del año pasado.

“Asumo toda la responsabilidad”

El hombre reconoció el encuentro, pero negó ser el padre del bebé, por lo que se solicitó una prueba de paternidad.

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols”, comenzó Tristan en una declaración publicada en sus stories de Instagram.

“Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar amistosamente a nuestro hijo”, añadió.

“Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en público como en privado”, agregó.

“Khloe, no te mereces esto”

Thompson, quien ha protagonizado varios escándalos de infidelidad durante su relación con Kardashian, incluyendo uno que explotó cuando ella estaba a punto de dar a luz a la hija de ambos, dedicó algunas palabras a Khloé.

“Khloe, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años”, sentenció.

“Ciertamente, mis acciones no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que pueda pensar. Una vez más, lo siento muchísimo”, agregó.

Hasta el momento Kardashian no se ha referido a la polémica.