En su paso por “The Tonight Show”, el popular programa de TV de Jimmy Fallon, la actriz estadounidense Susan Sarandon se hizo viral en redes sociales al confesar, entre bromas, que es bisexual.

“Soy bi”, dijo la intérprete de 75 años cuando le explicaba a Fallon por qué le era difícil adoptar nuevos animales tras la muerte de sus perros. “Y yo soy bi, así que…”, comentó ante el asombro del animador.

“Espera un momento… ¿Quieres decir que te gustan los perros y los gatos?”, le preguntó entre risas. “Soy muy fluida cuando se trata de animales”, respondió Sarandon en tono irónico.

La secuencia se hizo viral en redes sociales; sin embargo, esta no es la primera vez que la actriz de “Thelma y Louise” habla de su sexualidad.

En entrevista con Ellen DeGeneres en 2015, al ser consultada sobre su “pareja ideal”, dijo: “Dejaría abierta la edad, el color, incluso el género. Estoy abierta. Aumenta tus posibilidades, ¿cierto?”. Los dichos los matizó en 2021, cuando en el podcast Divorced Not Dead, tal como recoge el diario El País de España, aseguró que el género de sus parejas no le era relevante.

En 2017, a su vez, insinuó que estaba saliendo con su compañera de elenco en la serie “Feud”, Jessica Lange. “Jess y yo no solo hemos congeniado genial durante el rodaje, sino que ahora estamos saliendo”, escribió en redes sociales.

Por el momento, la actriz no se ha referido al tema en plataformas digitales, donde es una activa usuaria. Revisa a continuación el momento:

susan sarandon saying she can get cats cause she's bi pic.twitter.com/EjJA83BVF1

— alice has bangs (@cinemamilf) September 8, 2022