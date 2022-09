Varias son las figuras del cine estadounidense que han puesto sus ojos en el próximo plebiscito en Chile. La última fue Susan Sarandon, actriz que ha protagonizado cintas como Quédate a mi lado y The Rocky Horror Picture Show.

A través de Twitter, la artista de 75 citó un tuit de la politóga estadounidense Rania Batrice.

“Estamos pendientes de Chile. Por el bien de todos nosotros”, expresó Sarandon.

We’re looking to Chile… for all of our sake. https://t.co/LL7tPO3AFT

— Susan Sarandon (@SusanSarandon) September 1, 2022