La actriz estadounidense, Selma Blair, vivió un emotivo momento la noche de este lunes cuando reapareció en el escenario de los Premios Emmy 2022.

Una participación totalmente inesperada tuvo la actriz de Cruel Intentions cuando apareció en la pantalla para presentar el galardón a Mejor Drama de la edición. Apenas pisó el escenario, la artista de 50 años recibió una ola de aplausos de sus colegas, lo que provocó un emotivo momento.

Luego de más de un minuto de ovación de pie, en los que Selma Blair no pudo esconder su emoción, afirmó sentirse “muy honrada”.

En la ceremonia se pudo ver a la intérprete usar un largo vestido negro de Alexander McQueen adornado con un bordado de una gran flor en tonos amarillos, además del bastón que la acompaña hace cuatro años, desde cuando fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

Selma Blair receives a standing ovation at the #Emmys. ❤️ pic.twitter.com/6u3iIYxoaz — Entertainment Tonight (@etnow) September 13, 2022

El diagnóstico de Selma Blair

En conversación con AARP, una organización sin fines de lucro estadounidense, Blair relató que fue a los 46 años que la diagnosticaron, sin embargo, luego de convertirse en madre, se dio cuenta de que los síntomas de la enfermedad habían estado ahí desde antes.

“Cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple en el 2018, me di cuenta de que probablemente había tenido síntomas desde hacía años (…) hubo momentos en que no podía moverme por lo mucho que me dolían las articulaciones. Me culpé a mí misma; pensé que había fracasado en el parto”, afirmó.

Primeras señales de esclerosis múltiple De acuerdo al manual médico MSD, la esclerosis múltiple no tiene causas conocidas, aunque puede implicar “un ataque del sistema inmunitario contra los tejidos del propio organismo”, lo que le confiere la acepción de ser una enfermedad autoinmune. Esta afección daña o destruye la mielina, una sustancia que recubre la mayoría de las fibras nerviosas del cuerpo, además de estas estructuras mismas que subyacen al cerebro, los nervios ópticos y la médula espinal, detalla el manual. Las primeras señales que suele presentar la enfermedad son el hormigueo, entumecimiento, dolor, ardor y picazón en las extremidades, el tronco y la cara; también puede haber disminución del sentido del tacto; la pérdida de fuerza en una pierna o brazo o movimientos erráticos de estas, debido a que se tornan rígidas, también es un signo, además de los problemas de visión. Esta última sintomatología tiene rasgos particulares de la esclerosis múltiple. Según el manual médico, quienes padecen la enfermedad pierden la capacidad de ver hacia adelante, conocida como visión central, mientras que la visión periférica (lateral) no se ve tan afectada. Otro síntoma ocular de la afección es la oftalmoplejia internuclear, lo cual se puede definir como una descoordinación de los ojos cuando estos se desplazan de manera horizontal. “Uno de los ojos no puede mirar hacia dentro, mientras que el ojo no afectado se mueve involuntariamente, de forma rápida y repetitiva, en una única dirección, y luego vuelve lentamente hacia atrás“. La neuritis óptica también se presenta en personas con esclerosis múltiple. Esta consiste en la inflamación del nervio óptico, lo que puede provocar ceguera parcial en un ojo y dolor al moverlo. Esto mismo puede afectar al equilibrio y el correcto andar, describe el portal médico.

Actualmente, la actriz Selma Blair se encuentra alejada del cine y la televisión debido a los síntomas que provoca la enfermedad.

Antes de su aparición en los Emmy, la actriz había estrenado el documental Introducing, Selma Blair , donde habló abiertamente de su diagnóstico y sobre cómo es su día a día con esclerosis múltiple.