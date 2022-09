A 15 años de que se filtrara un video sexual de la socialité estadounidense Kim Kardashian junto a su novio de ese entonces, el rapero Ray J, nuevos detalles se han dado a conocer de la boca del propio artista. El músico afirmó en sus redes sociales que todo fue un montaje y que está dispuesto a demandar a la empresaria por difamación.

El conflicto entre la expareja resurgió luego de que el programa de la familia “más famosa de Estados Unidos” emigrara al streaming Hulu, donde en uno de los episodios Kim aseguró que uno de sus hijos estuvo a punto de ver un segundo registro audiovisual de ella con el rapero después de que este apareciera en un anuncio clickbait.

Las acusaciones de Kim Kardashian

En el capítulo, la dueña de Skims relató todo esto llorando a su familia y a su abogado, quien estaba al teléfono. Fue en esta conversación que la Kardashian dijo estar “99.9% segura de que no había un segundo video sexual”, pero si uno con contenido que podría ser relacionado a una de estas prácticas.

En ese momento, la modelo afirmó que se trataba de un registro donde Ray J habría intentado abusarla mientras dormía. Además, afirmó a su representante legal que estaba segura de que el artista estaba detrás de esta nueva filtración, por lo que le pidió “darle un buen susto”, según consignó TMZ.

La respuesta de Ray J

Ante tales declaraciones, el artista tomó sus redes sociales donde acusó a la empresaria de difamarlo y aseguró que la filtración del video sexual que hizo conocida a Kardashian fue todo un “montaje” de su madre, Kris Jenner.

Sobre esto último, Ray J mostró en su cuenta de Instagram el supuesto contrato firmado por él y Kim para publicar el registro, donde aseveró que incluso pueden verificar que el documento es real, ya que “tiene las huellas dactilares” de la empresaria.

De acuerdo al artista, efectivamente el video filtrado no sería el único, sino que existirían dos más que no han visto la luz. No obstante, recalcó que es inocente y que no ha intentado divulgar el registro.

Kris Jenner y el detector de mentiras

Hace algunos días, la madre de Kim, Kris Jenner participó en el programa de conversación de James Corden donde dentro de las dinámicas del show se sometió a un detector de mentiras.

Ahí, aprovechando el revuelo de las declaraciones del exnovio de su hija, fue consultada sobre su rol en la filtración del video y si era responsable de esto.

La “momanager” no tardó en negarlo, lo cual el aparato detecto como “verdad”. No obstante, Ray J acusó al hombre a cargo del sistema de ser un “exdetective corrupto”.

Por su parte, Kim Kardashian no ha emitido declaraciones públicas respecto a las acusaciones de su expareja Ray J.