La revista Rolling Stone publicó que Nirvana ganó la demanda que Spencer Elden interpuso contra la banda por “pornografía infantil”. De esta manera, se pone fin al juicio.

Recordemos que Spencer, es el bebé que aparece en la portada de Nevermind y que ahora tiene 31 años.

Elden a finales del 2021, presentó una demanda, la que argumentaba que ni él ni sus padres habían autorizado el uso de su imagen “y menos para la explotación comercial de su persona con imágenes de explotación sexual”.

Sin embargo, el juez de Los Ángeles denegó el caso el 3 de enero, debido a que el demandante no respondió a tiempo los argumentos revalados por los abogados de Nirvana.

Sin embargo, el juez permitió a Elden presentar una nueva denuncia en un plazo de diez días, lo que hizo este 12 de enero del 2022.

De esta manera, en esta nueva y tercera causa, el juez Fernando Olguín, indicó en el fallo que Spencer esperó demasiado tiempo para presentar la denuncia, debido a que -según la ley estadounidense- existe un límite de años para presentar las acusaciones.

“En resumen, debido a que es indiscutible que (Elden) no presentó su denuncia dentro de los diez años posteriores a que descubrió una violación (…) el Tribunal concluye que su reclamo es extemporáneo”, detalló Olguín.

Además, los abogados de Nirvana argumentaron que Spencer ha sacado provecho de ser la portada del disco y que no existe un daño -como él señala-, ya que a lo largo de los años ha vendido copias autografiadas y hasta recreó la fotografía de adulto para un concierto pagado.

Tras darse a conocer la decisión del juez, los abogados de Elden aseguraron que apelarán al fallo, pero lo anterior no puede ocurrir, debido a que sus vías legales están -prácticamente- agotadas, puesto que Spencer no puede volver a presentar el caso ante las autoridades correspondientes. Así lo confirmó Olguín.

“Debido a que el demandante tuvo la oportunidad de abordar las deficiencias en su demanda con respecto al estatuto de limitaciones, el Tribunal está convencido de que sería inútil brindarle al demandante una cuarta oportunidad de presentar una demanda enmendada”.

Spencer Elden indicó al portal TMZ, que nunca pudo dar su consentimiento para que la foto fuera utilizada, debido a que tenía cuatro meses de vida.

También afirmó que la fotografía se trata de pornografía infantil, agregando que en ese instante “la banda se comprometió a que cubriría sus genitales”, cosa que no se vio en el resultado final.

En este aspecto, Elden aseguró que Kurt Cobain y el resto de la agrupación “no lo protegieron ni evitaron que fuera explotado sexualmente”.

A eso se suman, de acuerdo al documento, declaraciones del hombre en las cuales indica que la popularidad de aquella portada le hizo “sufrir daños de por vida”.

Por lo anterior, el demandante estaba exigiendo el pago de, al menos, 150.000 dólares (117.385.500 pesos) a cada miembro vivo de la banda y los herederos de Cobain.

“Nevermind”, es un disco que, con su rock atormentado y herido, llevó el estilo grunge al apogeo de su revolución. Liderados por un mártir ateo y arrastrados por el huracán de “Smells Like Teen Spirit”, tal vez la canción más importante e influyente del rock de los años 90.

Nirvana voló muy alto con “Nevermind”, pero su éxito también encaminó a su cantante Kurt Cobain a un laberinto de autodestrucción del que no saldría con vida.

