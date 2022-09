"La propuesta no sintonizó con la gente. Seguimos siendo compatriotas y no es una guerra, ni un partido de fútbol", aseguró el comediante.

Tras el resultado del Plebiscito de Salida en el que triunfó la opción del Rechazo, Pedro Ruminot publicó un reflexivo mensaje en redes, donde llamó a “respetar la voluntad del pueblo”. El comediante además, reconoció que el nuevo texto constitucional no había “sintonizado” con la gente.

Fue a través de sus historias de Instagram que Ruminot compartió algunas palabras luego del resultado de la elección que finalmente determinaría el futuro del borrador constitucional.

“La democracia te tiene que gustar siempre, cuando se gana y cuando se pierde”, aseveró. “El pueblo habló y fue categórico. La voluntad del pueblo se respeta siempre”, agregó.

Así mismo hizo hincapié en la unidad y el respeto entre votantes. “No porque decidieron una opción son tontos, ignorantes o no leyeron la propuesta. El pueblo tomó una decisión soberana y libre. Y eso hay que respetarlo”, aseguró.

Además, reconoció que el borrador constitucional no había logrado conectar con quienes prefirieron rechazarlo. “La propuesta no sintonizó con la gente. Seguimos siendo compatriotas y no es una guerra, ni un partido de fútbol”.

En la misma línea, señaló la importancia de seguir adelante en los procesos que proceden luego del resultado del pasado domingo. “Espero que la clase política tome notas de todo lo que ha pasado estos años y esté a la altura de los tiempos que corren. Felicitaciones a los que ganaron y a seguir buscando lo mejor para Chile”, concluyó.

Pedro Ruminot fue partidario del Apruebo y es popular en el mundo de la comedia por hacer críticas sociales y políticas a través de sus monólogos. De hecho algunas semanas antes de las elecciones denunció “censura” por parte de la producción de un show en Linares, donde le pidieron que no abordara temas políticos.