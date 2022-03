La actriz ucraniana-estadounidense, Mila Kunis, se ha referido al conflicto entre Ucrania y Rusia que inició hace más de una semana.

En un video publicado en Instagram junto a su esposo, el actor y empresario estadounidense Ashton Kutcher, la pareja anunció que donarán 3 millones de dólares para ayudar a dar techo y comida a los ucranianos que se han ido del país buscando refugio.

De esta forma, ambos anunciaron que encabezarán una campaña de donación, para que quienes quieran puedan apoyar con dinero a través del sitio de recaudación GoFundMe. Puedes participar desde Chile.

Los recursos los manejarán Flexport.org, una ONG que entrega ayuda humanitaria, y Airbnb.org, que está entregando alojamiento gratuito a más miles de ucranianos.

“Nací en Chernivtsi, Ucrania, en 1983. Vine a América (Estados Unidos) en 1991. Siempre me he considerado americana (estadounidense), una americana orgullosa. Amo todo lo que esté país ha hecho por mí y por mi familia. Pero, hoy, nunca he estado más orgullosa de ser ucraniana“, expresó Kunis.

Kutcher acotó que “nunca he estado más orgulloso de estar casado con una ucraniana”.

Kunis prosiguió con que “los eventos que se han desarrollado en Ucrania son devastadores. No hay lugar en el mundo para este tipo de ataque injusto a la humanidad”.

“Y mientras observamos la valentía de la gente del país en que ella nació, también somos testigos de las necesidades de quienes han decidido ponerse a salvo”, complementó Kutcher.

Tras explicar la campaña en GoFundMe, Mila Kunis afirmó que “la gente de Ucrania es fuerte y valiente, pero ser fuerte y valiente no quieres decir que no mereces apoyo. Necesitamos apoyar a la gente de Ucrania. Por favor, ayúdennos”.