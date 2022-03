Sydney Sweeney, la joven actriz que da vida a Cassie Howard en la serie ‘Euphoria’ de HBO, estaría comprometida con su novio 10 años mayor, Jonathan Davino, según distintos medios estadounidenses.

La relación entre la artista que representa a Eden Spencer en la serie ‘The Handmaid’s Tale’ y su pareja comenzó en 2018, cuando ella tenía 20 años y él 33.

'Euphoria' star Sydney Sweeney appears to be engaged, with a new diamond ring on her finger. https://t.co/LqvT4FVRYY

— TMZ (@TMZ) March 1, 2022