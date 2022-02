Durante la noche del domingo Selena Gómez fue tendencia en redes sociales luego de aparecer en los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood, conocidos como los premios SAG por su sigla en inglés.

La actriz llegó al evento utilizando un vestido negro de terciopelo con mangas abultadas, ganándose la mirada de todos.

El estilo fue alabado en redes sociales y la destacó como una de las figuras de la noche, donde también estaría a cargo de entregar una de las ansiadas estatuillas de la noche.

Sin embargo, en medio de su recorrido en la alfombra roja, la también cantante sufrió un accidente frente a las cámaras.

Dicha caída acabó rompiendo uno de sus zapatos, a lo que Gómez decidió continuar su recorrido totalmente descalza camino a oficiar una de las categorías de los premios.

De hecho, al momento de subir al escenario para anunciar quién se llevaría su estatuilla a casa, también se mostró sin zapatos.

Y, aunque no muchos sabían del accidente que sufrió momentos antes, los usuarios alabaron su entrada descalza en los premios. Incluso muchos compartieron una imagen de Gómez compartiendo con Nicole Kidman, quien también apareció sin zapatos en los premios.

how ICONIC is this? not only bc of the obvious (SELENA & THE NICOLE KIDMAN!!!) sel a queen for not caring about what people think and just going around barefoot and did nicole do the same just to support her??? QUEEN https://t.co/DU5ZaRUgiN

— 🌘 (@taypinknayeon) February 28, 2022