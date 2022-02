Si bien muchos no entienden el deporte del futbol americano, más de uno ha visto al menos una presentación del medio tiempo del afamado Super Bowl.

Y es que el Super Bowl es la final del campeonato de la National Football League (NFL), uno de los eventos deportivos más importantes de los Estados Unidos, aunque fuera de aquel país, lo que más destaca son los extraños comerciales que surgen para esa fecha, así como los conciertos en el medio tiempo.

Este año el espectáculo no promete menos al traer a grandes estrellas del rap y hip hop: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.

Dicho evento que inició a mediados de los ’60 se transformó en un espectáculo de culto con una duración de no más de 15 minutos que, sin importar cuánto pasen los años, queda en la memoria.

Si bien muchos pensarán que hacer una lista de las mejores presentaciones puede ser una tarea fácil, se debe destacar que además de ser grandes presentaciones, muchos artistas simplemente son íconos de la música como The Rolling Stones, Paul McCartney, Kathy Perry, U2 y más.

Prince

Además de ser uno de los guitarristas más importantes de todos los tiempos, Prince logró, a palabras de muchos, el mejor espectáculo de medio tiempo de la historia.

El cantante llegó al estadio con un tributo a Queen con We Will Rock You vestido de traje azul, camisa naranja y su icónica guitarra morada.

En solo 12 minutos Prince Rogers dio un recital de rock y tuvo uno de los cierres más memorables cuando tocó Purple Rain. ¿Por qué? por una coincidencia que no muchos pueden compartir, el músico cantó mientras la lluvia caía en su presentación.

Madonna

La reina del pop se presentó en la edición del 2012 trayendo una táctica infalible en este tipo de presentaciones.

Y es que Madonna, además de hacer una entrada con la canción Vogue, vestida de romana y siendo cargada por una decena de “esclavos”, invitó a escena a los artistas del momento.

Ahí, la voz de Like a Virgin compartió con LMFAO, Nicki Minaj y MIA, además de un coro Gospel.

Shakira y J Lo

De por sí, las dos divas del pop se robaban las miradas de Latinoamérica y el resto del mundo, las cantantes Shakira y Jennifer López se adueñaron del espectáculo en 2020 al darle un sabor especial al espectáculo.

Además de cantar sus grandes éxitos en inglés y español, también estuvieron acompañadas por Bad Bunny y J. Balvin.

En un repertorio extenso, Shakira interpretó, entre otras, Hips Dont Lie y Ojos Así, J.Lo hizo lo propio con Waiting for Tonight y Let’s Get Loud, a su vez que se despidieron cantando a dueto Waka Waka (This Time for Africa).

Lady Gaga

Si alguien quiso volar en su presentación del show de medio tiempo fue Lady Gaga, literalmente.

La voz de Bad Romance no sólo sacó a brillar sus más grandes éxitos, sino que también se regodeó con juegos pirotécnicos, drones de luz y, para despedirse, se lanzó al vacío por las escaleras.

Michael Jackson

Jamás se podría desconocer al rey del pop y su espectáculo en 1993.

Y es que, aunque no contó con lo máximo de la tecnología o con escenografías de impacto, Michael Jackson logró los aplausos de todos sólo con su talento y energía.

Otro hecho que muchos no pueden olvidar fue cuando el cantante saltó al escenario y pasó por más de un minuto inmóvil y en silencio mirando al público.