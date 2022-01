El cantante Juanes utilizó su cuenta de Instagram, irónicamente, para declarar su odio a las redes sociales.

A través de un distendido video que grabó en una cena junto a su esposa, el intérprete colombiano mencionó que su gran problema es que, derechamente, detesta estas plataformas.

Junto con aclarar que no odia a las personas, explicó que lo que le desagrada es la manera en que funcionan.

“Odio lo que significa eso, lo que implica eso. Lo que hay que hacer”, sostuvo el músico.

En ese sentido, Juanes reconoció que está cansado de tener que pensar respecto a qué cosas publicar para mantener felices a sus fans.

“Es todo el día lo mismo, yo diciendo ¿pero qué me invento?. No, estoy cansado de eso, no quiero inventarme nada más, me vale v… la red social”, lanzó.

“Pero… doña Cecilia (Karen Cecilia Martínez, su esposa) ama las redes sociales y mis hijos también las aman”, menciona con un toque de humor.

“No, a todo el mundo le encantan”, replicó su pareja, añadiendo que a toda la gente “le gusta chismosear”.

Si bien finalmente confesó que de vez en cuando también entra a estas plataformas para chismosear, aseveró que no lo hace siempre.

“Pero todo el día ahí viendo qué hace todo el mundo, no me gusta. Yo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer”, concluyó mientras de fondo se escuchan las risas de Karen.