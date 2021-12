La actriz estadounidense Kristen Stewart (31) fue nominada a los Globos de Oro por su papel en la película del director chileno Pablo Larraín, Spencer.

La intérprete de Diana de Gales en el filme compite en la categoría de Mejor Actriz en una película de Drama, donde competirá con Jessica Chastain, Olivia Colman, Nicole Kidman y Lady Gaga.

La producción que fue estrenada en el 78º Festival de Cine de Venecia, gira en torno a un fin de semana navideño antes de que Lady Di se separara del príncipe Carlos, heredero al trono británico de la reina Isabel II.

Las postulaciones fueron anunciadas por el rapero Snoop Dogg y la presidenta de la HFPA (Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood), Helen Hoehne.

Spencer cuenta con la actuación protagónica de Stewart y de Jack Farthing como el hijo de la monarca. El elenco lo completan Timothy Spall, Sally Hawkins y Sean Harris.

En Chile, su estreno oficial será el próximo 20 de enero 2022.

Entre otros nominados, estuvo también Dune, Coda, Belfast, King Richard y The Power of the Dog, que competirán por el galardón en la categoría de mejor película dramática

La premiación se realizará el domingo 9 de enero de 2022, a pesar de que la cadena NBC, que retransmitía los Globos de Oro desde 1996, no emitirá el evento por las acusaciones de corrupción y falta de diversidad entre la agrupación.

Mira el tráiler de Spencer a continuación: