Durante el fin de semana, muchos pudieron notar en redes sociales el odio que nació por el actor Jake Gyllenhaal a raíz de una relación que tuvo con la cantante Taylor Swift hace más de 10 años. Pero ¿Por qué renació el rencor? Todo gira en la versión de la cantante de su disco "Red" y la canción de 10 minutos "All Too Well".

¿Que tienen en común Taylor Swift, Adele, Miley Cyrus, Justin Timberlake y muchos otros artistas? Le escribieron canciones a sus ex.

Y es que en pleno 2021 el drama de amor entre Taylor Swift y Jake Gyllenhaal sigue vivo, aunque ya hayan pasado años desde su ruptura. ¿La razón? La artista lanzó una reedición de Red, su cuarto álbum que detalló el quiebre de su relación.

De todas formas, el disco, donde grabó una vez más las canciones del proyecto y sumó nuevos temas y reversiones de otros, acabó centrándose en All Too Well, específicamente en su versión de 10 minutos y cortometraje.

La producción, dirigida y escrita por Swift para acompañar a la canción, entrega detalles desconocidos sobre su romance y qué pasó entre el actor y la cantante.

La historia en All Too Well de Taylor Swift

El cortometraje narra una historia de amor y desamor al completo. En él, Sadie Sink interpreta a una joven Taylor Swift ilusionada con un nuevo romance, papel que introduce a Dylan O’Brien en esta historia.

Tras unos minutos viviendo una entrañable historia de amor rodada en una cabaña perdida del bosque, llegan a un punto en el que una discusión después de una cena con amigos pone en jaque la relación.

Aunque parece que se soluciona, él termina la relación poco antes de su cumpleaños, dejando a una joven destrozada por la ruptura.

Como ya se esperaba, los fanáticos no tardaron en especular que se inspiró, al igual que la primera versión de All Too Well, en su relación con el actor Jake Gyllenhaal, con el que salió durante tres meses en octubre de 2010, cuando él tenía 29 años y ella estaba a punto de cumplir 21.

Los guiños al actor

Entre las clásicas estrofas que ligan al actor con la canción tiene que ver con una bufanda. En la canción, la artista canta: “Dejé mi bufanda en la casa de tu hermana y tú todavía la tienes en tu cajón”.

La prenda fue recordada en el corto y da relación a una que la cantante llevó a casa de Maggie Gyllenhaal, hermana del actor, en Brooklyn, cuando la entonces pareja fue fotografiada por los paparazzi.

I left my scarf there at your sister’s house, and you’ve still got it in your drawer even now pic.twitter.com/6iLqBsMWAk — Taylor Swift Quotes (@QuoteTaySwift) November 5, 2021

Por otro lado, una nueva estrofa daría a conocer el por qué el reconocido actor pudo poner fin a su relación. “Dijiste que si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez hubiera salido bien. Y me dieron ganas de morir”, canta Swift.

También narra el deseo que tuvo porque este amor apareciera en su cumpleaños 21, cosa que no ocurrió y que, de acuerdo a su canción, acabó llorando durante la fiesta.

“Nunca fui buena contando chistes, pero el chiste es que me haré mayor, pero tus amantes siguen teniendo mi edad”, canta después.

La actual novia de Jake, la modelo Jeanne Cadieu, es 15 años menor que él, teniendo 40 y 25 años, respectivamente.

Una historia sin contar

En su momento, Swift no hizo ningún comentario sobre su relación con Gyllenhaal, pero tras el quiebre, la cantante pasó dos años sin lanzar nueva música.

En agosto del 2012, la cantante volvió a los estudios con su tema We Are Never Getting Back Together, que se trataba de su canción más pop a la fecha y relataba su decisión de no regresar con su ex, pese a su insistencia.

De hecho, en esa misma canción renacieron las teorías de la expareja debido a los rumores de que el actor le habría pedido a su amigo Ryan Reynolds que hablara con su esposa Blake Lively, amiga de la cantante, para convencerla de volver.

En la canción, Swift afirma a su expareja: “Tú ve a hablar con tus amigos, hablar con mis amigos, hablar conmigo, pero nunca jamás vamos a volver juntos”.

Un mes después, lanzó el disco Red, donde relata que en poco tiempo logro tener mucha cercanía con su entonces pareja, revelando que conoció a su familia y que él conquistó a su padre.

En una entrevista de 2013 con la revista New York Magazine, la artista contó cómo reaccionó su ex a las canciones en Red. Si bien nunca mencionó a Gyllenhaal por su nombre, la artista aseguró que recibió una llamada de su expareja.

“Él dijo: ‘Acabo de escuchar el álbum y fue una experiencia realmente agridulce para mí. Fue como revisar un álbum de fotos’”, dijo en ese momento.

“Fue mejor que los e-mails locos y desconsiderados que recibí de este tipo. Es una forma mucho más madura de ver un amor que fue maravilloso hasta que fue terrible. Ambas personas resultaron heridas, pero una de esas personas resultó ser compositora”, añadió al respecto.

Es por eso que tras el regreso de las canciones de desamor, el actor nuevamente fue odiado por los usuarios en redes sociales.

