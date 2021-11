La cantante mexicana Thalía parece haber ganado el desafío de Halloween con su disfraz inspirado en la producción coreana El Juego del Calamar. Tal vez la temática no sea muy original considerando que es la serie de moda, pero ella supo salir de lo típico.

Tal como se observa en las imágenes que la artista de 50 años compartió con sus 18,5 millones de seguidores, sorprendió al personificarse como Seong Gi‑Hun en la escena final de la cinta cuando aparece con un cambio radical de apariencia al teñir su cabello de rojo.

Pero Thalía no se valió de maquilladores profesionales para lograr el look, sino que lo hizo ella misma, tal como se observa en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Mucho detalle en el maquillaje. Dimensión con morados, amarillos, marrones. El reto más grande fue la nariz y la boca. Él tiene nariz más ancha así que no le di brillo, y la hice con maquillaje mate en un solo color. Y los labios súper pequeños y bajos para darle más espacio entre la nariz y el labio superior”, explicó sobre el proceso.

“Halloween me encanta solamente por dos razones. ¡Los disfraces y los dulces! Si por mi fuera yo podría disfrazarme todos los días! Amo el proceso, el plan, el detalle y la diversión. Me encanta la libertad de ser y hacer lo que uno quiera. Este disfraz me encantó”, escribió la cantante junto a una serie de fotos con el increíble resultado final.

“Maravilloso”, “Eres impresionante”, “El mejor disfraz que he visto”, fueron algunos de los comentarios que recibió la estrella mexicana que definitivamente hasta ahora parece ser la ganadora de este Halloween.