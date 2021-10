Y al fin llegó el día. Entre películas de terror y dulces, no cabe duda que uno de los protagonistas de la noche del 31 de octubre son los disfraces, especialmente los que, gracias a los famosos, se viralizan cada Halloween.

Ya sean terroríficos trajes o referencias a la cultura pop, las celebridades sacan sus mejores ideas cada año para celebrar esta Noche de Brujas, y aunque la noche todavía no cae en Chile, artistas, actores y celebridades ya están compitiendo por ser el mejor disfraz, dando inicio a la guerra por el traje favorito:

La cantante y rapera Lizzo optó por su propia versión Yoda, el icónico maestro Jedi de Luke Skywalker.

El músico, que se encuentra a mitad de una gira por su último disco, Fine Line, apareció en el show disfrazado de Dorothy de El Mago de Oz. Así, su disfraz rápidamente se viralizó en redes sociales, con las personas celebrando su divertida versión.

La protagonista de Halloween Kills enterneció a las redes durante la semana por rendirle tributo a su madre, Janet Leigh, y su icónico personaje en Psycho.

Jamie Lee Curtis honouring her mum dressed as Marion Crane from Psycho at the #HalloweenKills premiere is all I’ll be thinking about rest of the week, I’m not okay 😭 pic.twitter.com/xW4r6uCsNr

— tara costello (@Catstello) October 13, 2021