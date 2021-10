¿Es la edad o fue una intervención por estética? Muchas dudas generó en redes sociales el aspecto del reconocido actor Tom Cruise, a quien se le vio disfrutando de un partido de béisbol junto a su hijo durante el pasado fin de semana.

Impactados quedaron los usuarios luego de ver que el actor lucía muy distinto a sus últimas publicaciones en Instagram ya que su cara parecía estar más “hinchada”.

Cruise, ya con 59 años de edad, había aparecido en el juego de los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco el pasado sábado junto a su hijo Connor, de 26 años. En pocos minutos las cámaras grabaron su reacción sonriendo y saludando a los fanáticos en el estadio.

Fue ahí cuando los cibernautas se percataron del rostro del protagonista de “Misión Imposible” ya que, según algunos usuarios, parecería haberse realizado una “cirugía estética”.

El periodista de ABC7, Chris Alvarez, compartió en Twitter un breve metraje donde se ve al actor con su supuesto cambio de look.

Comentarios como “¿Qué se ha hecho?” o “ese no es el Tom que yo conozco” y demás, fueron los más replicados en la publicación original de Twitter.

“Tom le ha hecho algo a su cara o ha ganado algo de peso. Pero ese es nuestro Tom” señaló una usuaria.

— Donna Shepler (@Tobysahottie) October 10, 2021