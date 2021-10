Spice Girls fue el grupo musical femenino más exitoso de los años 90, cuando la década estaba camino a su término, las británicas aparecieron para deslumbrar al mundo con su música y un poder femenino que empoderó a más de una fanática.

Pero no fue sólo la música donde influyeron, sino que también en la moda, imponiendo la tendencia de los zapatos con grandes plataformas, vestuarios extravagantes e incluso fragancias perfectas para las adolescentes de la época.

Aunque hay un vestuario icónico que llevó Ginger Spice (Geri Halliwell), que no sólo demostró el poder que tenían sobre cualquier industria, sino que también generó una tendencia que aún podemos ver incluso en las más prestigiosas pasarelas.

Sin embargo, el origen del popular “Union Jack Dress”, el vestido que llevaba la bandera de Reino Unido en la parte delantera es mucho menos glamoroso de lo que todos piensan, puesto que si bien hay un diseño Gucci involucrado, la parte importante de la pieza te impactará.

Todo partió en una cocina

En 1997 las Spice Girl eran parte del show fuerte de los BRIT Awards, los premios de la música que se asemejan a los Grammy de Estados Unidos, por lo que sabían que la presentación sería la consolidación del trabajo que venían haciendo desde lanzaron su primer disco.

Por lo mismo, tenían que causar sensación, entonces a Geri Halliwell le presentaron un pequeño vestido negro de la casa de modas Gucci, que según mencionó en una conversación con Vogue, era similar a los trajes de baño que usó Marilyn Monroe en los años 50.

La pieza estaba diseñada por Tom Ford, quien estaba a cargo de la línea de moda de Gucci en ese momento, sin embargo a juicio de “Ginger Spice”, si bien era sexy con esa construcción antigua, señaló “Pensé, bueno, quizás no dice mucho”.

Con el objetivo de siempre intentar conectar con el público, se le ocurrió que una buena forma sería sumar la popular “Union Jack”, el nombre que recibe la bandera británica.

Sin embargo, había un pequeño problema con su idea. “No sé si es cierto, pero no debes cortar una bandera. Sé que en los viejos tiempos te podían enviar a la torre… Entonces encontré un paño de cocina”.

La británica le pidió a su hermana, Natalie Halliwell, que le ayudara y agregara el paño de cocina al vestido Gucci, ya que tenía más habilidad con la aguja y el hilo que ella, a pesar que la cantante se considera una “secreta diseñadora de modas”.

Aunque el diseño quedó casi perfecto, había algo que preocupaba a Natalie. Geri comentó que su hermana temía que se pudiera entender como un mensaje político, en apoyo al partido Frente Nacional británico, de extrema derecha, que suele utilizar la bandera.

No obstante, la solución fue sencilla: estampar el signo de la paz en la parte posterior del vestido.

Para acompañar el vestido, Geri tomó una de sus botas con plataforma y las pintó rojas con un pintura spray de su padre, por lo que completó el look perfecto para una noche que prometía ser inolvidable.

Y así lo fue, lo primero que vieron los espectadores de los BRIT Awards de 1997 fue a Halliwell de espaldas, mostrando el signo de la paz, mientras sonaba Wannabe, para luego darse vuelta, mostrar el espectacular diseño e interpretar perfectamente junto a sus compañeras otro de sus éxitos “Who do you think you are”.

“Fue muy, muy atrevido, tuvo mucha actitud, Cuando actúas, obtienes un subidón de cafeína. Es como guau, esto es eléctrico. Y esa noche fue la primera vez que actuamos en un evento realmente grande. Quería hacer mis líneas bien, quería hacer mis movimientos de baile, quería entregar, no estaba pensando en el resultado final” mencionó a la revista. Aunque cambió para siempre la moda británica.

El vestido icónico

“Me desperté a la mañana siguiente y la foto mía con ese vestido estaba en la portada de todos los periódicos” señaló Halliwell, que a partir de ese momento comenzó a ver replicas en todos los shows a los que iba.

El diseño se transformó en un símbolo de las Spice Girls, aunque a juicio de la Ginger Spice, el vestido se convirtió en la identidad de lo que representaba el poder femenino.

Para la cantante fue el símbolo de su carrera, uno que abandonó cuando dejó el grupo y decidió entregar todos sus vestuarios a una subasta para caridad, un evento donde el famoso “Union Jack Dress” fue la última pieza en subastarse.

“Había un postor secreto en el teléfono, no sabía quien era y resultó ser el Hard Rock Café de Las Vegas. Ellos pagaron 41 mil libras ($41.500.000), lo que resultó ser un récord mundial para un recuerdo de pieza pop” mencionó.

Sin embargo, nunca se deshizo completamente del espíritu del vestido que perduró en su carrera. Lo volvió a utilizar, esta vez bajo el diseño de Roberto Cavalli que n ocupó un paño de cocina, sino que cristales, para que la cantante volviera a lucir el modelo en la gira que realizó junto a sus compañeras en 2007.

Pero sin duda uno de los momentos más icónicos, fue el momento en las cinco Spice Girls se reunieron en el cierre de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, uno de los shows más esperados por los atletas y los fanáticos que siguieron la ceremonia.

En la ocasión el grupo se juntó llevando atuendos que recordaban sus mejores épocas en los escenarios, momento en el que Geri optó por un vestido rojo al que añadió una cola con la bandera británica, haciendo alusión al popular vestido que hizo un ícono de la moda, aunque no llevaba su fiera melena roja.

Pero esta no ha sido la única ocasión en que la “Union Jack” se posa en los BRIT Awards. Más recientemente Dua Lipa llevó una chaqueta con el diseño de la bandera y luego una falda, con os que celebró la música británica.

Una chica de casa

Si hay algo que llama la atención de Geri Halliwell o Geri Horner, el apellido de casada que lleva actualmente, es el radical cambio de estilo que presenta, algo que se puede apreciar en el video que realizó con Vogue.

En la pieza audiovisual se puede ver a Geri con un estilo muy elegante e inglés, perlas y un blanco impecable, que dista mucho de sus años como Spice Girl, pero sí es el estilo que lleva desde que se casó con Christian Horner, un magnate de la Formula 1.

Según afirma Vanity Fair, la cantante se transformó en una ama de casa perfecta, señalando “practica yoga, hornea pasteles; se rodea de sus perros y de sus dos burros, y se preocupa de que a sus hijos, Bluebell y Monty, y a su marido, Christian Horner, no les falte nada”.

Aunque un pequeño detalle dio cuenta de que aún no deja atrás a Ginger Spice y eso se refleja en que su batidora tiene el diseño de la bandera británica, un recordatorio de sus mejores momentos con el vestido Gucci que llevaba encima un paño de cocina de 5 libras, según contó en sus redes sociales.

Los años no pasan en vano para Ginger Spice, que decidió utilizar un nuevo vestido inspirado en su icónica pieza, pero esta vez con un estilo más clásico.

Según mencionó a Vogue quería usar un vestido similar, pero hasta el suelo, una versión más adulta de la que usó hace 24 años, indicando “Sentí una sensación de poder al convertir el vestido en algo diferente, incluso más atemporal” añadiendo “Para mí, muestra la evolución de ser mujer. A medida que envejece, de repente te sientes confiado para cubrirse”.

Aunque el diseño no abandonó sus orígenes, lo que se refleja en la imagen, con un vestido inspirado en la bandera, unos zapatos rojos que recuerdan las botas que pintó con la pintura de su padre y bordado “Girl Power”, el símbolo que para ella representa el vestido y las Spice Girls.