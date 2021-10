La diseñadora de interiores e icono de la moda que no teme usar conjuntos vistosos y con muchos elementos ha cumplido 100 años. ¿Cómo lo celebró? Vistiendo un estilo referenciando a una caja de regalo.

En su cuenta oficial de Twitter también agregó que “No todos los días se llega a cumplir 100 años… ¡Que comiencen las celebraciones!”.

It’s not every day that you get to turn 100… May the celebrations commence!!!! 🎂🥳🎈1️⃣0️⃣0️⃣🎈🥳🎂 pic.twitter.com/pCfl1SVoQy

