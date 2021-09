El rostro de Ricky Martín se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales, luego de aparecer en una entrevista con facciones algo diferente.

Durante este lunes comenzaron a surgir imágenes de diferentes entrevistas concedidas recientemente por el artista para promocionar sus shows en el MGM Gran Garden de Las Vegas, donde también aparecen como invitados Enrique Iglesias y Sebastián Yatra.

Una de las entrevistas fue el programa norteamericano Today, donde se le puede ver sin su ya clásica barba y con un rostro rejuvenecido, sin arrugas y bastante estirado.

Las imágenes provocaron un amplio debate en redes sociales, con algunas personas especulando que el cantante habría exagerado con los procedimientos estéticos, inclusos asegurando que se habría aplicado Botox.

Otras, en tanto, afirmaban que el músico incluso habría tenido alguna intervención en su cara para rejuvencerla o eliminar arrugas.

Lo cierto, es que más allá de las bromas y comentarios, el cantante de 49 años está comenzando una nueva etapa en su vida profesional que lo mantiene celebrando.

Ricky Martin y su lenta metamorfosis en Mickey Rourke. pic.twitter.com/FHvF0F3qlP

— I am a rock, I am an island (@marmicruz) September 27, 2021