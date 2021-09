Hace 20 años que el cantante español Enrique Iglesias y la tenista rusa Anna Kournikova decidieron iniciar una relación, que se mantiene hasta el día de hoy, considerándose una de las más estables del mundo del espectáculo y de la cual nacieron dos niñas y un niño.

Los mellizos Nicholas y Lucy, de tres años, y Mary, que cumplirá dos en enero, completan este núcleo familiar cuyas aventuras son posibles de seguir a través de las redes sociales de sus padres.

Pero algo que extrañaban los seguidores de la pareja era ver a sus tres hijos juntos, pues antes sólo habían publicado imágenes con los pequeños por separado. Sin embargo, este fin de semana la tenista remedió eso con un tierno video de sus hijos compartiendo un auto eléctrico de juguete con música de fondo de su padre.

Recordemos que el cantante que vive con su familia en Miami anunció hace unas semanas que se tomaría un largo descanso en su carrera, al mismo tiempo que lanzó un álbum, titulado Final. De hecho, hace unos días compartió una imagen de Mary disfrutando de su reciente música.

Según destaca la revista Hola, el jueves pasado Enrique Iglesias estuvo en el programa español El Hormiguero, donde se refirió a su experiencia como padre.

“Las peleas que hay, sobre todo entre los gemelos son… (resoplaba), pero es gracioso. María nació justo antes del covid y he podido verla crecer”, dijo en la ocasión. Además, dijo que los mellizos “tienen ya tres años y medio y, si me preguntas, parece que ha sido hace muy poco (cuando nacieron)”.

Asimismo, en la ocasión dijo que él y su hijo Nicholas eran bastante parecidos. “Yo era tremendo cuando era un chaval y mi hijo Nico me recuerda un poco a mí. Cuando vivía en Madrid me compraba petardos y los iba tirando en las paradas del autobús”, indicó añadiendo que los hijos añadiendo que “hay que tener paciencia, escucharles, mimarles, quererles, repetirles constantemente que estás con ellos aunque no estés ahí físicamente y que siempre pueden contar contigo”.