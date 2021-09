El actor estadounidense Steve Burns, protagonista de la serie infantil Las pistas de Blue, reapareció en un video en que explicó a sus miles de fanáticos su repentina salida de la producción a 25 años de su estreno.

En las imágenes, publicadas en Twitter, el hombre ahora de 47 años, relató que dejó el programa en 2002 debido a que tenía que asistir a estudiar en la universidad.

“¿Recuerdas cómo cuando éramos más jóvenes, solíamos correr y pasar el rato con Blue y encontrar pistas y hablar con el Sr. Salt y enloquecer por el correo y hacer todas las cosas divertidas?”, rememoró Burns en el registro, según recoge CNN.

“Y luego, un día, pensé: ‘Oh, oye, ¿adivina qué? Grandes noticias, me voy. Aquí está mi hermano Joe, es tu nuevo mejor amigo’, y luego tomé un autobús y me fui (…). ¿No nos vemos durante mucho tiempo? ¿Podemos hablar de eso? Genial. Porque me doy cuenta de que fue algo brusco”, agregó.

Su paso por la universidad, dijo “fue realmente desafiante (…) pero genial porque pude usar mi mente y dar un paso a la vez y ahora, literalmente, estoy haciendo muchas de las cosas que quería hacer”.

La serie de Nickelodeon fue estrenada en 1996. Según consignó The Hollywood Reporter, seis años más tarde Burns le entregó la conducción a Donovan Patton, en el capítulo “Steve fue a la universidad”.

A sus fanáticos, que ahora son ya mayores, Burns dijo que “comenzamos con pistas y ahora, ¿es qué? (…) Préstamos para estudiantes, trabajos y familias? Y algo de esto ha sido un poco difícil, ¿sabes? Sé que lo sabes”.

Y más tarde, confesó que “realmente no podría haber hecho todo eso sin tu ayuda y, de hecho, toda la ayuda que me brindaste cuando éramos más jóvenes todavía me está ayudando hoy, ahora mismo”.

“Supongo que solo quería decirte que después de todos estos años, nunca te olvidé. Nunca. Y estoy muy contento de que sigamos siendo amigos“, cerró.

Mira el video de Steve Burns a continuación: