La actriz y cantante Hillary Duff anunció a través de sus redes sociales que dio positivo a coronavirus, específicamente a la variante Delta.

Recordemos que esta variante es considerada de “preocupación” por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a su alto nivel de transmisibilidad y a la diferenciación de sintomatología en comparación a la cepa de covid original.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, la actriz escribió que: “Esta Delta es un pequeño fastidio. Síntomas: dolor de cabeza fuerte. Sin sabor ni olor. Presión en los senos nasales. Niebla cerebral”, comenzó diciendo. “Agradezco estar vacunada”.

Duff se encontraba en pleno rodaje del spin-off de la popular serie How I Met Your Mother, el cual se titula How I Met Your Father, donde incluso compartió hace unos días una fotografía con el elenco.

En esta nueva adaptación, la interprete de Lizzy McGuire jugará el rol de Sophie, una mujer que le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, en una época donde las aplicaciones para citas eran muy populares.

El reparto incluye a los actores Chris Lowell, Tien Tran, Tom Ainsley, Francia Raisa y Suraj Sharma y fue creada por los desarrolladores de la serie original. Este spin-off contará con diez capítulos, aunque se desconoce su fecha de estreno.

En tanto, la actriz de 33 años no ha dado más detalles sobre su contagio ni sobre las medidas y protocolos en el set de rodaje.