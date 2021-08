La exitosa cantante estadounidense Beyoncé, de 39 años, habló extensamente sobre el lado desconocido de su vida, reveló que tiene problemas de insomnio y se refirió la lucha que ha cargado sobre su imagen corporal.

Fue en la revista Harper’s Bazaar , de la que fue portada en su última edición, que la intérprete de Grown woman y Single ladies conversó sobre su vida personal.

“Personalmente, he luchado contra el insomnio de las giras durante más de la mitad de mi vida”, dijo.

Añadió que ha tenido “años de desgaste de mis músculos por bailar con tacones. El estrés en mi cabello y piel, desde aerosoles y tintes hasta el calor de un rizador y el uso de maquillaje pesado mientras sudo en el escenario”.

La madre de tres hijos junto a su esposo, el rapero estadounidense Jay-Z, además contó que “en el pasado, pasaba demasiado tiempo haciendo dietas” por su imagen corporal, apuntando a que tenía la “idea errónea de que el cuidado personal significaba hacer ejercicio y ser demasiado consciente de mi cuerpo”, por lo que “gastaba mucho tiempo en dietas”.

Ahora, no obstante, indicó que ha enfocado sus esfuerzos en su “salud, la forma en que me siento cuando me despierto por la mañana, mi tranquilidad, la cantidad de veces que sonrío, lo que estoy alimentando mi mente y mi cuerpo”.

Una mujer histórica

La carrera de Beyoncé incluye seis discos, entre los que se encuentra un homónimo, 4, B’Day y I Am… Sasha Fierce.

En la entrega de los premios Grammy pasados, misma ceremonia en la que causó gracia por su particular forma de utilizar mascarilla sin sostenerla con elásticos, la mujer hizo historia.

Y es que la artista se convirtió en la mujer que más premios Grammy ha ganado en los 63 años de historia del evento organizado por la Academia de la Grabación estadounidense.

La artista batió el récord cuando ganó el gramófono a la Mejor canción de R&B por su éxito Black Parade, un sencillo que celebra la cultura y el activismo negros durante las protestas masivas provocadas por la muerte de George Floyd bajo custodia policial en 2020.