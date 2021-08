El actor Kit Harington, quien durante ocho temporadas le dio vida a “Jon Snow” en la serie Game Of Thrones, reveló que quedó con serios problemas de salud mental luego de terminar de filmar la producción.

Incluso, reconoció que al finalizar la octava temporada, debió tomarse un receso de un año de la actuación para recuperarse, y que cuando quiso retomarlo, justo comenzó la pandemia.

En conversación con el programa The Jess Cagle Show dijo que “pasé por algunas dificultades de salud mental después de Game of Thrones y durante el final de Game of Thrones para ser honesto”.

Sobre la causa de sus padecimientos, el actor de 34 años sostuvo que “creo que se debió directamente a la naturaleza del programa y a lo que había estado haciendo durante años”.

En la serie de HBO, interpretó a Jon Snow, un personaje que tuvo muchas variaciones a través de los años y enfrentando desafíos sobre todo desde la interpretación, por la cual obtuvo varias nominaciones en diferentes premiaciones.

Pese a que en ocasiones Harington a dicho que le encanta actuar, la decisión de su receso fue una buena forma de concentrarse en sí mismo y señaló que “estoy muy feliz de haber hecho eso”,

Luego de su participación en Game Of Thrones, Kit trabajó en la serie Modern Love, que será estrenada el próximo 13 de agosto en Prime Video, y actualmente trabaja para ser parte de la nueva producción de Marvel, The Eternals.