El actor Jason Momoa se ha convertido en uno de los más cotizados de los últimos años. Y es que luego de su aparición en la serie Game Of Thrones, su personaje de Aquaman inspirado en los cómics de DC, le otorgaría mayor reconocimiento.

Sin embargo, pese a los años que han pasado, el actor no ha podido sacarse de encima su actuación en la serie inspiradas en los libros del mismo nombre de George R.R, donde incluso ha sido cuestionado por interpretar a Khal Drogo.

En una reciente entrevista con The New York Times, el actor de 42 años cuestionó a su entrevistador por el tipo de preguntas sobre las escenas sexuales que debió interpretar en la producción.

En reportero le señaló a Momoa que esas acciones parecen ser de una parte histórica-cultural antigüa, a lo que el actor indicó que “bueno, era importante representar a Drogo y su estilo. Estás interpretando a alguien que es como Genghis Khan. Fue algo muy, muy, muy difícil de hacer. Pero mi trabajo era interpretar algo así, y no es un Lo bueno, y es lo que era ese personaje”.

Ante las preguntas, el actor comenzó a responder en monosílabos, situación agregando que “no es mi trabajo decir, ‘¿ No lo haría?’ Realmente nunca me han preguntado sobre ‘¿Te arrepientes de interpretar un papel? Lo pondremos de esta manera: ya lo hice. No lo volveré a hacer”.

No obstante, las preguntas del entrevistador incomodaron y molestaron al intérprete de Aquaman, quien pidió la palabra luego de finalizada la entrevista para decir que “quería mencionar algo que me dejó un mal presentimiento en el estómago. Cuando mencionaste “Game of Thrones”, mencionaste cosas sobre lo que está sucediendo con mi personaje y lo haría de nuevo”.

“Me desanimó cuando me preguntaste eso. Simplemente se siente repugnante, poniéndome encima para quitarme algo. Como si un actor tuviera la opción de hacer eso”, sostuvo.

En ese diálogo, Jason Momoa mencionó que muchas veces los actores no tiene la potestad de decidir sobre qué cosas hará su personaje y que muchas veces no es posible negarse ante las peticiones de un guión y del director a cargo.

“Eso nunca pasa. Entonces es una pregunta que se siente repugnante. Solo quería que lo supieras”, cerró el actor.

Pese al tenso momento, Momoa además relató otros episodios de su vida, como por ejemplo los problemas económicos que tuvo mientras grababa GOT. “Quiero decir, nos moríamos de hambre después de Game of Thrones. No podía conseguir trabajo. Es muy difícil tener bebés y estar completamente endeudado”, relató.

Actualmente, Momoa continúa con su trabajo como Aquaman a la espera de estrenar la segunda parte, y también en la nueva adaptación de la película Dune. También, protagonizará Sweet Girl, la cual trata sobre la corrupción de las grandes farmacéuticas.