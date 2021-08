Hugh Jackman, famoso por interpretar al personaje de los X-Men, Wolverine, envió un potente mensaje a través de sus redes sociales sobre tomar consciencia del cuidado de la piel.

Esto, debido a ha sido diagnosticado con cáncer de piel en la zona de su nariz, razón por la cual ha tenido que someterse a cinco cirugías, desde que dio a conocer su condición en 2013.

No obstante, continuó registrando sus procedimientos en los años posteriores, siempre con una fotografía en la cual se ve el parche post operación. “Esto es un ejemplo de lo que sucede cuando no usas protector solar, acabas con células basales que, aunque es la forma más leve de cáncer, es grave”, dijo en 2017.

Sin embargo, el actor de Los Miserables volvió a subir una publicación, esta vez en video, en la cual cuenta que ha tenido que visitar a sus médicos por una extraña aparición en su nariz. “Acabo de ir a ver a Lisa y Trevor, mis increíble dermatólogo y médicos. Vieron algo que era un poco irregular, por lo que tomaron una biopsia y lo revisaron. Así que si ves una foto mía con esto puesto, no te asustes”, comenzó diciendo el actor de 52 años sobre el parche en su nariz.

“Gracias por su preocupación. Les haré saber lo que está pasando, pero ellos piensan que probablemente esté bien. Recuerda, ve a chequearte y usa protector solar. No seas como yo cuando era niño. Solo usa protector solar “, agregó el australiano.

Junto al video, escribió además que “Un par de notas, por favor hágase controles de la piel con frecuencia, por favor no crea que no le sucederá a usted y, por sobre todo, por favor use protector solar”.

Anteriormente, el actor relató que sus problemas de piel comenzaron en su niñez, cuando vivía en Australia y nunca consideró los daños que el sol podría generar en él y su piel, al estar expuesto constantemente a la radiación solar.

El ganador del Globo Oro, padece un tipo de cáncer al cual se le denomina carcinoma de células basales, el que suele aparecer en la forma de un bulto ligeramente transparente en la piel, aunque puede tomar otras formas. “El carcinoma basocelular ocurre con mayor frecuencia en zonas de la piel que están expuestas al sol, como la cabeza y el cuello”, explica el sitio de Clínica Mayo.

Algunas formas de prevenirlo es evitar tomar sol en su punto más alto, usar protector solar durante todo el año, si tienes indicios de desarrollar lunares con aspectos sospechosos, evitar todo tipo de solarium y consultar a un médico cada vez que aparezca algo extraño en la piel.