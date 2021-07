Fue hace unos días que el cantante puertorriqueño Ricky Martin se quejó luego que Instagram decidiera censurar una tierna fotografía en la que aparece junto a uno de sus hijos.



“¿Esta foto fue reportada? ¡Es mi hijo!”, reprendió el intérprete de Tiburones a través de sus Historias en la red social.

La imagen, en la que aparece sosteniendo en sus piernas al pequeño y besando su rostro, había sido compartida por una cuenta de fanáticos del músico.

Fue desde el fans club que advirtieron que Instagram había decidido que la captura incumplía las normas comunitarias, por lo que la habrían bajado.

“¿Cuándo una foto de un padre y un hijo va en contra de las pautas de Instagram? Cuando a los homófobos no les gusta e Instagram borra su foto”, escribió el fanático, también quejándose.

En concreto, se trata de una captura que el músico publicó en diciembre de 2018 junto a la leyenda “Mi vida”, refiriéndose al pequeño.

Ricky Martin, padre de 4 menores, contrajo matrimonio en 2017 con el artista sirio-sueco Jwan Yosef, con quien en medio del Mes del Orgullo compartió una serie de románticas fotografías.

Recordemos que fue en 2010 cuando el intérprete de La mordidita decidió contarle a ‘todo el mundo’ sobre su homosexualidad. En este entonces ya sumaba más de dos décadas de carrera, en las que había evitado referirse a su orientación sexual.

Las fotografías con las que celebró el Orgullo, en medio del mes que busca crear consciencia sobre la diversidad sexual, son parte de una sesión de fotos para la revista Cap74024.

Tras la publicación de las imágenes y previo a la censura de Instagram, el artista reflexionó sobre la repercusión que genera su amor público en las redes.

Si bien manifestó que la sesión de fotos fue, para ambos, “una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo”, hubo quienes reaccionaron de forma inesperada.

Y es que acusó que disminuyeron en gran número sus seguidores lo que, señaló, no le preocupa, sino que “es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual“. “Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, acusó.

Agregó que “ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”.

“A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor”, cerró.