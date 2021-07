La estrella de The Crown, Emma Corrin (25), cambió este lunes sus pronombres en Instagram y pidió que en su caso se use “She (ella, en español)” o “they (ellos o ellas, en la traducción literal)”.

El gesto de la británica ha sido considerado por tabloides de su país como una señal de estar buscando su identidad e, incluso, algunos se han aventurado en afirmar que es persona de género no binario.

Según explicó CNN “el género no binario es un concepto utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer”, entendiendo género como “una construcción social y una identidad social”.

Corrin no es la primera celebridad perteneciente al género no binario. Hace algunas semanas la cantante Demi Lovato también lo confirmó.

Demi Lovato

“Tuve la revelación de que me identifico como no binaria”, señaló en la promoción del primer episodio de su podcast 4D with Demi Lovato.

“Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy y todavía estoy descubriendo”, aseguró Lovato.

En su programa, Lovato quiere ayudar a explicar al mundo qué significa tener esta identidad de género. Eso sí, afirmó que no pretende “ser una persona experta o portavoz”, por lo que estará en compañía de Alok Vaid-Menon, una voz importante dentro de la comunidad

Sam Smith

Por su parte, la estrella de la música Sam Smith, pidió en 2019 a sus fanáticos que no lo llamen “él” ni “ella”, en un nuevo paso por aclarar de qué se trata el género no binario.

“Cuando vi la palabra no-binario / género queer, leí y escuché a estas personas hablar (…) Yo estaba como, rayos, ese soy yo”, dijo en una entrevista de Instagram TV de la presentadora Jameela Jamil.

“No binario / género queer es que no te identificas en un género (…) eres una mezcla de cosas diferentes. Eres tu propia creación especial. Así es como lo tomo, no soy hombre ni mujer. Creo que me sitúo en un punto intermedio, en algún lugar de ese espectro”, detalló Smith sobre el concepto durante la conversación.

Ruby Rose

En 2014, Ruby Rose compartió compartió en Youtube un “cortometraje sobre roles de género, Trans y cómo es tener una identidad que se desvía del status quo”

En el clip, Rose explicó que pasó su infancia pensando que era hombre, a pesar de se le había atribuido el género femenino al nacer. “Solía rezarle a Dios que no tuviese pechos”, aseguró a The Guardian.

Ruby se identifica más de género fluido y aseguró que no se siente “ni” hombre ni mujer.

“Me siento como un chico, pero no siento que debí haber nacido con diferentes partes de mi cuerpo o algo así”, dijo. “Siento que todo depende de cómo me visto, cómo hablo, cómo me veo y me siento, y eso me hace feliz … Realmente me siento en un lugar más neutral, por lo que también estoy agradecido”, reconoció.

Sara Ramírez

A través de un sencillo pero profundo mensaje en Instagram, la actriz Sara Ramírez reveló el año pasado sentirse identificada con el género No-binario, es decir, personas que no se autoperciben ni como varón ni como mujer y que pueden identificarse con un tercer género o ninguno.

“Nueva foto de perfil. En mí está la capacidad de ser un chico afeminado, una chica amachada, una chica femenina, un chico amachado. Todos. Ninguno”, escribió la intérprete de 44 años junto a una selfie donde muestra su nuevo corte de pelo.

En su perfil en Instagram, Ramirez también aclaró que usará tanto los pronombres She/her (ella) y They/Them (ellos) y especificó que es un “Humano no binario”.