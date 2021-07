Este lunes se informó sobre el deceso de la cantante italiana Rafaella Carrà a sus 78 años. De momento se desconocen las causas del deceso, aunque cercanos indicaron que tenía una enfermedad terminal.

La noticia fue confirmada por Sergio Japino, uno de sus mejores amigos, en contacto con la agencia italiana de noticias Ansa.

“Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre”, expuso.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar en Chile, debido a que la italiana tenía un lazo especial con el país, debido a sus pasos por el Festival de Viña.

En Buenos Días a Todos, María Luisa Godoy y Gonzalo Ramírez dieron cuenta de los trangresora que fue Rafaella durante su época de mayor fama.

“Era muy exigente sobre cómo tenía que subir al escenario, el trato hacia sus bailarines, el vestuario, una iluminación específica para el show de Rafaella Carrà. Fue todo un desafío para TVN en ese Festival de Viña”, expresó Ramírez.

“Fue una mujer que se adelantaba a su época. No solamente el despliegue, desplante y talento, sino que el vestuario que no era muy usado en esa época, que era mucho más conservadora. Uno podría decir que está bastante a la vanguardia hoy en día. Es una mujer que ha sido ícono de la canción, baile y animación”, indicó Godoy.

En Mucho Gusto, los animadores también hicieron ‘eco’ de esta noticia, reconociendo en ella que fue una mujer que marcó tendencia en el mundo del espectáculo.

“Es una artista que marcó a muchas generaciones, símbolo de muchas cosas. Era una persona adelantada, absolutamente talentosa, guapísima, excelente voz, una showoman. Se ha perdido una artista muy importante”, sostuvo José Antonio Neme.

Con el paso de los minutos, famosos y artistas chilenos se han ido sumando a las muestras de cariño hacia la cantante, que estuvo dos noches en Viña 1982.

Por si acaso se acaba el mundo

Todo el tiempo he de aprovechar

Corazón de buen lorito voy buscando irregularidad

He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que

Donde no hay falta ni problemas la probidad se convierte en rey🎶🎵#QEPD Raffaella Carrá ❤️

— Contralorito General de la República (@ContraloritoCGR) July 5, 2021