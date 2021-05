La supermodelo británica Naomi Campbell dio a conocer una tierna noticia a través de su cuenta de Instagram: se convirtió en madre de una niña a sus 50 años.

La modelo, que está próxima a cumplir los 51 el próximo 22 de mayo, publicó en dicha red social una fotografía de lo que parecen ser sus manos y sosteniendo unos pequeños pies.

Junto a la imagen, Campbell escribió que “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Estoy honrada de tener esta alma buena en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”.

En 2017, la ex modelo le dijo a la revista Evening Standard que había pensado en convertirse en madre, pero que no tenía prisa. “Pienso en tener hijos todo el tiempo pero ahora, con los avances de la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera”.

No obstante y pese a sus deseos de ser madre como ella misma manifestó en varias oportunidades, en 2019 dijo a WSJ Magazine que “Todavía no, veré lo que me trae el universo (…) Quiero una figura paterna. Creo que es importante. Así me siento hoy”.

Naomi Campbell es uno de los nombres más famosos de la industria de la moda al convertirse en una reconocida modelo con tan sólo 15 años en Londres, formando parte del grupo de supermodelos que reinaron en los 80 y 90, junto a Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Linda Evangelista.

La modelo no ha contado más información como el nombre del bebé, quién es el padre, si es por un vientre de alquiler o adoptada, ni siquiera cuándo y dónde ha nacido, aunque Naomi siempre ha mantenido su intimidad fuera del ojo público.

Lo que sí es cierto, es que dicha noticia recibió un sinfín de comentarios y felicitaciones, y la publicación cuenta con más de 800 mil me gustas.